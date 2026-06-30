Món quà đặc biệt Pháp dành cho Mỹ nhân dịp 250 năm Quốc khánh

Pháp sẽ thực hiện một chương trình trình diễn ánh sáng đặc biệt trên Tượng Nữ thần Tự do nhằm chào mừng kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ (4/7), qua đó tôn vinh mối quan hệ hữu nghị kéo dài 2,5 thế kỷ giữa hai quốc gia.

Theo Lãnh sự quán Pháp tại New York, chương trình được mô tả là một tác phẩm nghệ thuật quy mô lớn, mang đến hình ảnh Tượng Nữ thần Tự do theo cách "chưa từng được công chúng chiêm ngưỡng."

Toàn bộ màn trình diễn sẽ được ghi hình trước và phát sóng trên kênh truyền hình ABC, mở đầu chuỗi 25 giờ chương trình đặc biệt nhân dịp Quốc khánh Mỹ.

Lãnh sự Pháp tại New York Cedrik Foursico cho biết Pháp muốn đánh dấu cột mốc lịch sử này bằng một hoạt động có ý nghĩa đặc biệt.

Ông nhấn mạnh: "Tình hữu nghị giữa hai nước đã kéo dài 250 năm, vẫn rất bền chặt và sâu sắc. Vì vậy, chúng tôi muốn thực hiện một điều thật ý nghĩa."

Tượng Nữ thần Tự do, biểu tượng nổi tiếng của nước Mỹ, là món quà mà nhân dân Pháp trao tặng Mỹ vào năm 1886 nhằm kỷ niệm tình hữu nghị giữa hai quốc gia và những giá trị chung về tự do, dân chủ.

Đây không phải là hoạt động duy nhất của Pháp trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ.

Ngày 9/6 vừa qua, đội bay biểu diễn Patrouille de France đã điều khiển 8 máy bay Alpha Jet tạo nên những dải khói xanh, trắng, đỏ trên bầu trời Manhattan, bay qua Tượng Nữ thần Tự do để gửi lời chúc mừng tới nước Mỹ./.

Hàng triệu người Mỹ đối mặt nguy cơ nắng nóng dịp Quốc khánh Khoảng 162 triệu người đang nằm trong vùng cảnh báo nắng nóng với nền nhiệt đặc biệt cao trong tuần lễ Quốc khánh 4/7, trải dài từ khu vực Đại Bình nguyên đến vùng Đông Bắc và bao phủ 35 bang.