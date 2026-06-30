Bà Keiko Fujimori trở thành nữ tổng thống dân cử đầu tiên của Peru

Ngày 29/6 (giờ địa phương), Cơ quan Bầu cử quốc gia Peru (ONPE) thông báo bà Keiko Fujimori, lãnh đạo đảng Lực lượng Nhân dân (FP), đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, trở thành nữ tổng thống dân cử đầu tiên của quốc gia Nam Mỹ này sau 4 lần ra tranh cử.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, với kết quả kiểm phiếu chính thức do ONPE công bố, bà Fujimori giành 50,135% số phiếu, vượt ứng cử viên cánh tả Roberto Sánchez với 49,865%.

Chênh lệch giữa hai ứng cử viên chỉ khoảng 49.600 phiếu trong tổng số hơn 18 triệu phiếu hợp lệ, khép lại cuộc đua được đánh giá là sít sao nhất trong nhiều năm qua.

Chiến thắng này đánh dấu lần đầu tiên bà Fujimori, con gái của cựu Tổng thống Alberto Fujimori, bước vào Phủ Tổng thống sau 3 lần thất bại ở vòng hai các cuộc bầu cử năm 2011, 2016 và 2021.

Bà Fujimori là gương mặt tiêu biểu của phong trào “Fujimorismo,” theo đuổi đường lối kinh tế thị trường và chủ trương cứng rắn trong đấu tranh chống tội phạm.

Trong phát biểu sau khi chiến thắng được xác nhận, bà Fujimori cam kết thành lập một nội các có sự tham gia của các chuyên gia độc lập, không chỉ gồm thành viên FP, đồng thời ưu tiên khôi phục năng lực quản trị nhà nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện an ninh.

Tân tổng thống sẽ tiếp quản đất nước trong bối cảnh Peru trải qua giai đoạn bất ổn chính trị kéo dài. Trong khoảng 10 năm qua, quốc gia này đã có tới 9 tổng thống do các cuộc khủng hoảng chính trị và thay đổi lãnh đạo liên tiếp./.

Peru lùi thời điểm công bố kết quả bầu cử tổng thống Giới chức Peru ngày 18/4 cho biết phải đến giữa tháng 5 mới có thể công bố kết quả vòng một cuộc bầu cử tổng thống nước này, sau những lộn xộn dẫn đến việc phải mở lại một số điểm bỏ phiếu.