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Lịch trực tiếp World Cup 2026 ngày 1/7: Bóng đá châu Âu tìm lại niềm vui

Sau thất bại của Đức và Hà Lan, bóng đá châu Âu sẽ có ít nhất 1 đội vào vòng 1/8 World Cup 2026 ở loạt trận ngày 1/7 khi có trận Pháp-Thụy Điển, nhưng khu vực này chắc chắn muốn nhiều hơn thế.

Pháp được kỳ vọng rất lớn tại World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Pháp được kỳ vọng rất lớn tại World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/7, vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ tiếp tục guồng quay với 4 trận cầu, trong đó có sự xuất hiện của Pháp và Anh.

Loạt trận này sẽ bắt đầu vào lúc 0g sáng 1/7 (theo giờ Việt Nam) khi Na Uy đối đầu Cote d'Ivoire trên sân vận động Dallas.

4 tiếng sau đó, Pháp sẽ bước vào trận "nội chiến bóng đá châu Âu" khi có cuộc chạm trán Thụy Điển trên sân MetLife.

Với những gì đã thể hiện, Pháp được đánh giá cao hơn so với Thụy Điển. Tuy nhiên, đội bóng á quân cần thận trọng bởi đây đã là vòng knock-out và mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Đến 8g, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn so tài giữa Mexico và Ecuador trên sân vận động Aztec.

Chủ nhà Mexico thể hiện sức mạnh khi toàn thắng 3 trận vòng bảng. Tuy vậy, Ecuador cho thấy họ không dễ bị bắt nạt nhất là sau chiến thắng 2-1 trước Đức.

Loạt trận ngày 1/7 khép lại bằng trận đấu giữa đội tuyển Anh và CHDC Congo trên sân Atlanta vào lúc 23g.

Lịch thi đấu và trực tiếp ngày 1/7

0g00 Cote d'Ivoire-Na Uy (VTV3, VTV6, VTV10)
4g00 Pháp-Thụy Điển (VTV3, VTV6, VTV9)
8g00 Mexico-Ecuador (VTV3, VTV6, VTV9)
23g00 Anh-CHDC Congo(VTV3, VTV6, VTV9)

(Vietnam+)
#Pháp-Thụy Điển #Anh-CHDC Congo #Cote d'Ivoire #World Cup 2026 #Kết quả World Cup 2026 Anh Pháp
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WORLD CUP 2026

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