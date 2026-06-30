World Cup 2026: Truyền thông châu Âu đồng loạt "rung chuông báo động"

Thất bại của đội tuyển Đức trước Paraguay ở vòng 1/16 World Cup 2026 không chỉ tạo nên cú sốc lớn nhất kể từ đầu giải mà còn khiến truyền thông quốc tế dậy sóng.

Hàng loạt tờ báo lớn tại Anh, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và ngay chính nước Đức đều cho rằng "Die Mannschaft" đang đánh mất bản lĩnh và bản sắc từng làm nên vị thế của một cường quốc bóng đá thế giới.

Tại Anh, Daily Mail gọi đây là "cú sốc lớn nhất của World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại." Trong khi đó, The Guardian cho rằng thất bại của Đức là kết quả của một trận đấu mà Paraguay đã triển khai chiến thuật gần như hoàn hảo.

Tờ báo này nhấn mạnh việc Đức lần đầu tiên thất bại trong một loạt sút luân lưu tại World Cup, nhưng cũng khẳng định chiến thắng của Paraguay xứng đáng được xem là một trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nước này.

Tại Pháp, tờ L'Équipe đánh giá đây là bất ngờ lớn nhất kể từ đầu giải. Nhật báo thể thao hàng đầu nước Pháp nhận định Đức kiểm soát bóng vượt trội nhưng hoàn toàn bất lực trong việc chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng.

Theo L'Équipe, Paraguay đã phòng ngự kiên cường suốt 120 phút trước khi "trừng phạt nước Đức vì sự thống trị hoàn toàn vô nghĩa" trên chấm luân lưu. Trong khi đó, Le Dauphiné mô tả chiến thắng của Paraguay là một "cơn địa chấn," đồng thời chỉ ra rằng Đức đã gây thất vọng ở kỳ World Cup thứ ba liên tiếp.

Báo chí Italy cũng không giấu được sự ngỡ ngàng. Tờ Gazzetta dello Sport cho rằng đội tuyển Đức có tiến bộ so với hai kỳ World Cup gần nhất nhưng vẫn thất bại trong việc đáp ứng kỳ vọng.

Tuttosport gọi đây là "bất ngờ lớn đầu tiên của World Cup 2026," còn Corriere dello Sport mô tả kết quả này là điều khó tin khi Paraguay loại một trong những ứng cử viên nặng ký ngay ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên.

Tại Thụy Sĩ, Blick coi đây là một trong những ngày đau đớn nhất của bóng đá Đức. Theo tờ báo này, điều cay đắng nhất không chỉ là việc bị loại mà còn ở chỗ thất bại diễn ra trên loạt sút luân lưu - lĩnh vực từng được xem là biểu tượng cho bản lĩnh thép của "Cỗ xe tăng."

Trong khi đó, Tages-Anzeiger cho rằng công nghệ VAR vẫn sẽ còn gây tranh cãi, nhưng thừa nhận Paraguay xứng đáng khi kéo trận đấu đến loạt sút luân lưu và tận dụng tốt cơ hội.

Có lẽ, những nhận xét gay gắt nhất đến từ báo chí Tây Ban Nha. Tờ Marca viết: "Không còn gì của nước Đức ngày xưa. Ngay cả loạt sút luân lưu cũng không còn là điểm mạnh của họ." Theo Marca, giấc mơ chinh phục ngôi sao vô địch World Cup thứ 5 của Đức sẽ phải chờ thêm ít nhất 4 năm nữa.

Trong khi đó, Sport nhận định Paraguay đã tạo nên cú sốc đầu tiên của World Cup 2026 khi đánh bại một tuyển Đức rệu rã và thiếu sức sống.

Ngay tại Đức, truyền thông nước này cũng không giấu nổi sự thất vọng. Bild gọi đây là "thất bại đáng xấu hổ", đồng thời chỉ trích màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Julian Nagelsmann là chậm chạp, thiếu ý tưởng và thiếu khát vọng chiến đấu.

Tờ báo cho rằng đây tiếp tục là một "cơn ác mộng của bóng đá Đức", khi đội tuyển quốc gia lần thứ ba liên tiếp không thể tiến sâu tại World Cup, sau hai lần dừng bước ngay từ vòng bảng vào các năm 2018 và 2022.

Từ vị thế nhà vô địch thế giới năm 2014, bóng đá Đức giờ đây tiếp tục đối mặt với những câu hỏi lớn về quá trình tái thiết. Và sau cú sốc mang tên Paraguay, áp lực cải tổ đối với "Die Mannschaft" được dự báo sẽ còn lớn hơn bao giờ hết./.

Paraguay loại Đức khỏi World Cup 2026 sau loạt luân lưu may rủi Paraguay đã tạo nên bất ngờ lớn khi loại đội tuyển Đức bằng loạt sút luân lưu may rủi ở vòng 32 đội để ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026.