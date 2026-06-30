Pháp đối mặt nguy cơ xuất hiện đợt nắng nóng mới

Khi nước Pháp vừa tạm “dễ thở” sau đợt nắng nóng lịch sử vào tuần trước, các nhà khí tượng lại tiếp tục phát đi cảnh báo về khả năng xuất hiện một đợt nóng mới từ ngày 6/7.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Cơ quan Khí tượng Pháp (Météo France) cho biết các mô hình dự báo ngày càng nghiêng về kịch bản xuất hiện một “giai đoạn nhiệt độ cao bất thường” trong tuần từ ngày 6-13/7.

Những bản đồ dự báo với gam màu đỏ và tím lan truyền trên mạng xã hội đã làm dấy lên lo ngại nước Pháp có thể ghi nhận nền nhiệt lên tới 38-40°C trên diện rộng.

Tuy nhiên, ông Guillaume Séchet, nhà sáng lập trang dự báo thời tiết Météo-Villes, cho rằng đây mới chỉ là một trong nhiều kịch bản dự báo và chưa phải là kịch bản có xác suất xảy ra cao nhất.

Không chỉ Pháp, phần lớn châu Âu đang bước vào mùa Hè với nỗi lo thường trực về các đợt nắng nóng kéo dài. Trong những tuần qua, nhiều quốc gia Nam Âu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy và Hy Lạp đã ghi nhận nhiệt độ vượt 40°C tại nhiều khu vực, trong đó một số địa phương ở miền Nam Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thậm chí tiến sát ngưỡng 45°C.

Tại Italy, nắng nóng cực đoan đang tác động nặng nề đến nhiều khu vực, đẩy hệ thống y tế vào tình trạng báo động cao sau khi thành phố Genoa ghi nhận 2 trường hợp tử vong do sốc nhiệt và tăng thân nhiệt nghiêm trọng.

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, tính đến đầu tuần này, Bộ Y tế Italy đã nâng số đô thị nằm trong danh sách cảnh báo “báo động đỏ” lên 25 và dự kiến tăng lên 27 thành phố trong 48 giờ tới. Các đô thị lớn như Milan, Verona, Florence, Rome và Naples đều ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 36-37°C.

Trời nắng gay gắt tại Rome, Italy, ngày 26/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tại Rome và Naples, chính quyền đã khẩn cấp mở lại các đài phun nước lịch sử vốn bị đóng nhiều năm qua nhằm giúp người dân và du khách giải nhiệt. Trong khi đó, các thành phố Cagliari, Catania và Trieste cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng sang nâng lên mức báo động đỏ cao nhất. Nắng nóng gay gắt khiến số người nhập viện cấp cứu tăng đột biến, đồng thời lượng cuộc gọi đến tổng đài y tế khẩn cấp cũng tăng hơn 15%.

Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng dự báo từ ngày 1/7 một khối không khí mát từ Bắc Âu sẽ tràn xuống phía Nam. Dù vậy, đây chưa hẳn là tín hiệu tích cực, bởi sự tương phản mạnh giữa khối khí mát từ Bắc Âu và khối khí nóng ẩm tích tụ lâu ngày trên khu vực Địa Trung Hải có thể kích hoạt các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Theo dự báo, các trận giông mạnh, mưa đá và gió giật sẽ xuất hiện tại vùng núi Alps và khu vực đồng bằng thuộc các vùng Piemonte và Lombardia ở miền Bắc, trước khi lan rộng xuống miền Trung và miền Nam Italy. Đợt thời tiết cực đoan này dự kiến kéo dài vài ngày, giúp hạ nhiệt về mức bình thường trước khi áp cao từ Bắc Phi có nguy cơ quay trở lại, mang theo một đợt nắng nóng mới.

Tại Hy Lạp, lực lượng cứu hỏa đã được đặt trong tình trạng báo động do nguy cơ cháy rừng gia tăng dưới tác động của nền nhiệt cao, gió mạnh và tình trạng khô hạn kéo dài.

Ngay cả những quốc gia vốn có khí hậu ôn hòa hơn ở Tây và Bắc Âu cũng không tránh khỏi tác động của đợt nắng nóng. Đức, Bỉ, Hà Lan và Anh đều ghi nhận nhiệt độ cao hơn mức trung bình nhiều năm, làm gia tăng áp lực lên hệ thống y tế, giao thông và năng lượng.

Trời nắng nóng gay gắt tại Duisburg, Đức, ngày 24/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trong khi đó, tại Belarus, nhiệt độ đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 40°C trong lịch sử quan trắc khí tượng của quốc gia Đông Âu này. Theo Bộ Tài nguyên và Bảo vệ môi trường Belarus, mức nhiệt 40,4°C được ghi nhận tại thành phố Pinsk trong chiều 29/6 (giờ địa phương). Kỷ lục trước đó là 38,9°C, được đo tại Gomel vào ngày 8/8/2010.

Chính quyền Belarus đang kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo đảm an toàn trong đợt nắng nóng gay gắt.

Theo các nhà khoa học, sự gia tăng về tần suất, cường độ và thời gian kéo dài của các đợt nắng nóng là một trong những biểu hiện rõ rệt nhất của biến đổi khí hậu tại châu Âu.

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cảnh báo châu Âu hiện là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng nhiệt cao gấp khoảng 2 lần mức trung bình toàn cầu./.

Nắng nóng tiếp tục lập kỷ lục tại châu Âu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng Tàu điện tại TP Leipzig, Đức tạm ngừng hoạt động khi nhiệt độ cao làm lớp vật liệu kết dính nhiều đoạn đường ray, điểm chuyển hướng bị nóng chảy, khiến hệ thống không bảo đảm an toàn khai thác.

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