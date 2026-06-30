Tạo động lực “đánh thức” tiềm năng, khơi nguồn cơ hội đầu tư cho Lai Châu

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026 mở ra cơ hội kết nối giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế phát triển.

Sáng 30/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (ICC), Hà Nội, tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề "Lai Châu - Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội".

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, đại biểu quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế và đông đảo nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế, giới thiệu quy hoạch phát triển, cơ chế, chính sách ưu đãi, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư vào tỉnh Lai Châu./.