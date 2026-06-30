Xúc tiến đầu tư: Lai Châu trao 19 quyết định đầu tư trị giá trên 27.700 tỷ đồng

Lai Châu khẳng định quyết tâm xây dựng chính quyền kiến tạo, cam kết tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thuận lợi và bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Ngày 30/6/2026, tại Thủ đô Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã long trọng tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Lai Châu-Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội." Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và hơn 300 đại biểu từ các hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hội nghị cũng là dịp nhìn lại những thành tựu phát triển, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của Lai Châu trong giai đoạn phát triển mới.

Tại Hội nghị, tinh thần quyết tâm của địa phương đã được hiện thực hóa bằng những con số cụ thể. Theo đó, Tỉnh Lai Châu chính thức trao 19 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 nhà đầu tư với tổng số vốn trên 27.700 tỷ đồng. Cùng với đó, 19 Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư (MOU) với 31 nội dung cũng được ký kết, ghi nhận tổng số vốn cam kết lên tới hơn 172.000 tỷ đồng. Những con số này minh chứng cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào một môi trường đầu tư đang thay đổi mạnh mẽ tại vùng đất địa đầu Tổ quốc.

Khơi thông nguồn lực hạ tầng và vị thế cửa ngõ Tây Bắc

Trong tư duy phát triển mới, Lai Châu không còn là điểm cuối xa xôi mà đang chuyển mình trở thành một mắt xích logistics quan trọng kết nối vùng Tây Bắc với ASEAN và Trung Quốc.

Nhấn mạnh vị trí chiến lược của địa phương với hơn 265 km đường biên giới tiếp giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), ông Hà Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, khẳng định Lai Châu giữ vai trò then chốt trong kết nối giao thương giữa các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Điện Biên với các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Việt Nam và vùng Tây Nam Trung Quốc.

Sự chuyển dịch này được củng cố bởi hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng đang được đầu tư quyết liệt, trong đó phải kể đến dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, tuyến cao tốc Bảo Hà-Lai Châu (CT.13) nối tới Cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng và tương lai sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới Thủ đô Hà Nội, các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước và thị trường quốc tế.

Lai Châu giữ vai trò then chốt trong kết nối giao thương giữa các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Điện Biên với các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Việt Nam và vùng Tây Nam Trung Quốc.

Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Dương Linh/Vietnam+)

Nhấn mạnh về vị trí chiến lược của Lai Châu, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chia sẻ trong tư duy đầu tư, vị trí của một địa phương không nằm ở tọa độ địa lý mà nằm ở vai trò trong chuỗi kết nối. Khi hạ tầng được khơi thông, địa lý không còn là rào cản mà trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Lai Châu.

“Mảnh đất này đang trở thành một cái mắt xích logistics trực tiếp giữa vùng Tây Nam Trung Quốc rộng lớn và tam giác tăng trưởng Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh. Như vậy là khi hạ tầng được khơi thông, địa lý không còn là rào cản nữa mà chính đó đã trở thành lợi thế.”

Uỷ ban Nhân dân xã Bản Bo tỉnh Lai châu tổ chức Lễ hội Bun Vốc Nặm (Lễ hội té nước) năm 2026. (Ảnh: TTXVN)

Bên cạnh hạ tầng cứng, Lai Châu còn nỗ lực tạo dựng "hạ tầng mềm" thông qua cải cách thể chế. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thực hiện cơ chế “luồng xanh” đối với các dự án ưu tiên, cam kết rút ngắn tối thiểu 70% thời gian giải quyết các thủ tục đầu tư.

Theo số liệu từ VCCI, môi trường cạnh tranh tại Lai Châu được doanh nghiệp đánh giá rất tích cực với 90% doanh nghiệp (tham gia điều tra) cảm nhận được sự thân thiện, đồng hành của đội ngũ cán bộ địa phương. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại đây chỉ mất khoảng 3 ngày, bằng một nửa thời gian so với mặt bằng chung cả nước. Đây chính là những minh chứng rõ nét cho một chính quyền kiến tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Với chiến lược phát triển "một trục-hai vùng-ba trụ cột-bốn khâu đột phá" của tỉnh hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trung bình của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Để hiện thực hóa điều này, lãnh đạo tỉnh khẳng định Lai Châu không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi đầu tư mà còn cam kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và bền vững.

Lai Châu bước vào mùa mưa, nước từ những khe núi đổ xuống, lấp đầy các thửa ruộng bậc thang như những chiếc gương khổng lồ phản chiếu mây trời kỳ vĩ, tạo nên bức tranh thủy mặc khổng lồ giữa đại ngàn. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Xây dựng hệ sinh thái kinh tế xanh

Trên thực tế, Lai Châu đang được định vị là một "điểm đến đầu tư xanh" với ba trụ cột chính, là năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao gắn với dược liệu quý và du lịch sinh thái.

Với dư địa năng lượng sạch lên tới 16.000 MW, Lai Châu sở hữu lợi thế hiếm có trong bối cảnh xu thế hướng giảm phát thải carbon. Việc tận dụng lòng hồ thủy điện để phát triển điện mặt trời nổi là một hướng đi đột phá, vừa tiết kiệm quỹ đất vừa bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống quốc gia.

Ông Lê Khắc Hiệp cho biết tập đoàn đã triển khai hai dự án điện Mặt Trời lớn là Bản Chát 1 và Bản Chát 2 với tổng mức đầu tư khoảng 13.000 tỷ đồng. (Ảnh: Dương Linh/Vietnam+)

Đại diện cho các nhà đầu tư chiến lược, ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, cho biết tập đoàn đã triển khai hai dự án điện Mặt Trời lớn là Bản Chát 1 và Bản Chát 2 với tổng mức đầu tư khoảng 13.000 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ hội nghị, Công ty Cổ phần Năng lượng Vin Energy (thuộc Vingroup) tiếp tục ký kết biên bản ghi nhớ để nghiên cứu đầu tư các dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất dự kiến khoảng 1.000 MW. Ông Hiệp tin tưởng các dự án này không chỉ tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh mà còn hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế về chuyển dịch xanh.

Lai Châu đang được định vị là một "điểm đến đầu tư xanh" với ba trụ cột chính, là năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao gắn với dược liệu quý và du lịch sinh thái.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đi thăm các gian hàng tại hội nghị. (Ảnh: Dương Linh/Vietnam+)

Một trụ cột khác không kém phần quan trọng là kinh tế dưới tán rừng, trọng tâm là Sâm Lai Châu và các loại dược liệu quý. Với tỷ lệ che phủ rừng đạt 53,88%, Lai Châu sở hữu những cánh rừng nguyên sinh đại ngàn, được coi như "kho báu" của quốc gia.

Chia sẻ khát vọng xây dựng một "vùng dược liệu" hiện đại, ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH, cam kết ứng dụng công nghệ sinh học và bản đồ số nông nghiệp chính xác để bảo tồn, phát triển dược liệu quy mô lớn mà không gây tổn hại đến hệ sinh thái. Mô hình này kỳ vọng sẽ đưa người dân bản địa trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị, giúp họ có thu nhập bền vững và trở thành những người gác rừng tự nguyện.

Ông Ngô Minh Hải cam kết ứng dụng công nghệ sinh học và bản đồ số nông nghiệp chính xác. (Ảnh: Dương Linh/Vietnam+)

Sự góp mặt của 18 nhà đầu tư nhận quyết định chủ trương đầu tư tại hội nghị (như Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo, Điện gió Tây Bắc, Thủy điện Mường Tè, hay Công ty Cổ phần Công nghệ cao Linh Dược Thiên Vương…) cho thấy sự đa dạng trong các lĩnh vực thu hút đầu tư. Từ năng lượng tái tạo đến chế biến sâu nông sản và du lịch nghỉ dưỡng, tất cả đều hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Lai Châu hiện sở hữu 7 trong số 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, cùng không gian văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc, mở ra cơ hội lớn cho du lịch sinh thái và thể thao mạo hiểm. Các tập đoàn (như Vietravel hay Tổng Công ty Du lịch Hà Nội) cũng đã ký kết MOU, hứa hẹn biến tiềm năng du lịch thành nguồn lực kinh tế cụ thể.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao sự nỗ lực vượt bậc và tính năng động, sáng tạo của tỉnh Lai Châu.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Tôi đề nghị về phía cộng đồng doanh nghiệp chúng ta cùng thống nhất một phương châm hành động: Đã cam kết là phải làm, đã đầu tư là phải hiệu quả, đã phát triển là phải bền vững." Bà cũng lưu ý tỉnh Lai Châu cần đặc biệt quan tâm đến việc "giữ chân" nhà đầu tư bằng cách không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh, đồng hành sát sao từ bước giải phóng mặt bằng đến suốt quá trình vận hành dự án.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao sự nỗ lực vượt bậc và tính năng động, sáng tạo của tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Dương Linh/Vietnam+)

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ luôn đồng hành, tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng chiến lược để Lai Châu vươn lên mạnh mẽ.

Thông điệp "Đã cam kết là phải làm" không chỉ dành cho doanh nghiệp mà còn là mệnh lệnh đối với chính quyền địa phương trong việc thực hiện các lời hứa với nhà đầu tư. Việc đầu tư vào Lai Châu không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần ổn định biên cương và nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc.

Bên lề hội nghị, không gian trưng bày 50 ảnh đẹp du lịch cùng hơn 80 sản phẩm OCOP và đặc sản tiêu biểu (như sâm Lai Châu, chè cổ thụ Shan tuyết, mắc ca, mật ong…) đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với các đại biểu. Những sản phẩm này cho thấy tiềm năng về tài nguyên bản địa cũng như tinh thần đã sẵn sàng, để Lai Châu được nâng tầm với sức mạnh của công nghệ và vốn đầu tư.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026 được kỳ vọng tạo cú hích quan trọng, biến tiềm năng thành nguồn lực, biến cam kết thành hành động và biến cơ hội thành những dự án, giá trị cụ thể cho người dân và doanh nghiệp./.

Người dân biết bảo tồn văn hóa của mình trên mảnh đất các cộng đồng dân tộc Lai Châu. (Ảnh: TTXVN)