Lai Châu đánh thức tiềm năng, thu hút dòng vốn đầu tư quy mô lớn

Ngày 30/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (ICC) Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026 với chủ đề “Lai Châu - Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội.” Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Sự kiện cũng thu hút sự tham dự của hơn 450 đại biểu Trung ương và địa phương, các chuyên gia kinh tế và đại diện đến từ các hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm và tinh thần đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lai Châu trong việc tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Hà Nội, nhất là tiên phong đi đầu trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền tỉnh Lai Châu cần tiếp tục bám sát vào quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, tổ chức triển khai một cách khoa học, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, tránh việc thu hút đầu tư dàn trải, tự phát gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái rừng nguyên sinh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Để tận dụng hiệu quả các cơ hội, tạo ra những động lực tăng trưởng mới và đưa Lai Châu trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong tương lai, tỉnh Lai Châu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành sát với doanh nghiệp trong từng việc từ giải phóng mặt bằng cho đến các điều kiện để triển khai dự án; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch phân khu, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chuẩn bị sẵn sàng cung cấp đủ, phù hợp với các hoạt động đầu tư; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, ưu tiên phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là tuyến cao tốc Bảo Hà-Lai Châu và Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên.

Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết: Sự kiện nhằm hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn 2026-2030 và trở thành tỉnh phát triển trung bình của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của địa phương tại diễn đàn, ông Hà Quang Trung cho hay, với phương châm hành động xuyên suốt là chính quyền đồng hành, doanh nghiệp phát triển, nhân dân hưởng lợi, tỉnh Lai Châu cam kết sẽ đổi mới toàn diện mang tính bứt phá, hành động quyết liệt và kiến tạo một môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, an toàn nhất.

Bí thư tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tỉnh Lai Châu cam kết áp dụng khung chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất theo quy định pháp luật hiện hành, từ các ưu đãi về thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước cho đến 7 chính sách đặc thù của riêng địa phương nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp về đất đai, khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Ông Hà Quang Trung khẳng định chính quyền tỉnh sẽ lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đẩy mạnh cải cách triệt để các thủ tục hành chính, công khai minh bạch toàn bộ hệ thống quy hoạch cũng như danh mục 118 dự án đang kêu gọi đầu tư.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Lai Châu đưa ra lời cam kết vững chắc rằng địa phương sẽ luôn sát cánh, hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư trong suốt quá trình từ khảo sát, hoàn thiện thủ tục pháp lý cho đến khi dự án đi vào triển khai, vận hành thực tế, biến những cam kết trên giấy thành những giá trị vật chất cụ thể, bền vững cho cộng đồng.

Tại hội nghị, các tham luận đã làm rõ hơn tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển cũng như mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực với tỉnh Lai Châu như: phát triển chuỗi giá trị dược liệu - công nghệ sinh học vì sức khỏe cộng đồng, vì hạnh phúc đích thực trên nền tảng phát triển bền vững tại Lai Châu; phát triển năng lượng tái tạo và hạ tầng năng lượng xanh tại Lai Châu - Động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng xanh; từ niềm tin đến hành động: kinh nghiệm đầu tư phát triển Sâm Lai Châu của doanh nghiệp tiên phong; đánh thức tiềm năng, khơi nguồn sáng tạo và khát vọng trở thành điểm đến đầu tư xanh hàng đầu Tây Bắc; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - Nền tảng để Lai Châu bứt phá trong thu hút đầu tư giai đoạn mới. Khai thác bền vững nguồn tài nguyên dược liệu - Nền tảng phát triển công nghiệp dược liệu và kinh tế xanh tại Lai Châu; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn - Hướng đi mới cho Lai Châu…

Bên lề hội nghị, không gian triển lãm ảnh nghệ thuật và khu trưng bày giới thiệu gần 100 sản phẩm OCOP, đặc sản tiêu biểu của địa phương như sâm Lai Châu, chè Shan tuyết cổ thụ, mắc ca, miến dong Bình Lư đã được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Những sản phẩm mang đậm hơi thở đại ngàn này không chỉ tôn vinh bản sắc văn hóa độc đáo của 20 dân tộc anh em mà còn là minh chứng sống động cho thấy dư địa phát triển kinh tế nông nghiệp đa giá trị của Lai Châu đang hiện hữu một cách rõ nét, sẵn sàng cung ứng cho các thị trường.

Nằm ở vị trí miền núi biên giới của Tổ quốc, Lai Châu sở hữu diện tích tự nhiên rộng lớn hơn 9.068 km2 với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng. Trên cơ sở Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được điều chỉnh, địa phương đã xác định rõ ràng mục tiêu chiến lược là trở thành điểm đến đầu tư xanh của toàn vùng Tây Bắc. Trọng tâm phát triển kinh tế của tỉnh được đặt vào các trụ cột cốt lõi bao gồm công nghiệp năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao gắn với kinh tế dưới tán rừng, và du lịch sinh thái.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho các doanh nghiệp. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đối với ngành công nghiệp năng lượng, Lai Châu xem đây là nguồn lực chính, là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung của toàn tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, địa phương đã có 131 dự án nguồn điện được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng công suất vượt 4.799 MW; trong đó, nhiều dự án thủy điện lớn đã đi vào vận hành ổn định. Để tiếp tục bứt phá và hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt trên 10%, Lai Châu đang tiến hành nghiên cứu bổ sung thêm 87 dự án nguồn điện mới với tổng công suất dự kiến lên tới 15.856 MW, mở ra cơ hội hợp tác dài hạn cho các tập đoàn năng lượng hàng đầu.

Song song với năng lượng, lĩnh vực nông-lâm nghiệp hữu cơ cũng là một thế mạnh tuyệt đối của tỉnh với hơn 517 nghìn ha diện tích rừng, tỷ lệ che phủ đạt khoảng 54%. Khí hậu quanh năm mát mẻ cùng thổ nhưỡng đặc trưng đã giúp Lai Châu hình thành các vùng nguyên liệu quý hiếm, đặc biệt là vùng quy hoạch sâm Lai Châu rộng hơn 5.600 ha. Sự kết hợp giữa phát triển kinh tế dưới tán rừng và chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao đang tạo ra một sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư lớn.

Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn và đang tiếp tục khảo sát, đề xuất hàng loạt dự án mới từ các tập đoàn nông nghiệp uy tín. Bên cạnh đó, với lợi thế sở hữu 7 trong số 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam cùng các danh thắng nổi tiếng như đèo Ô Quy Hồ, cao nguyên Sìn Hồ, Lai Châu mang trong mình tiềm năng khổng lồ để phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp và du lịch mạo hiểm trải nghiệm văn hóa bản địa.

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh đã quy hoạch 60 dự án du lịch trọng điểm nhằm sẵn sàng trải thảm đỏ đón các nhà đầu tư chiến lược đến cùng kiến tạo.Sự đồng lòng của chính quyền Trung ương và quyết tâm của địa phương đã mang lại những kết quả vô cùng thực chất ngay tại hội nghị. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã tổ chức trao 19 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho 18 nhà đầu tư lớn với tổng số vốn đăng ký vượt 27.700 tỷ đồng. Các dự án này tập trung chủ yếu vào các ngành kinh tế mũi nhọn, có sức lan tỏa cao như năng lượng tái tạo, thủy điện tích năng, điện gió, nông nghiệp công nghệ cao và lâm nghiệp xanh.

Không dừng lại ở đó, Lai Châu còn tiến hành ký kết 19 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với 31 nội dung trọng tâm, đạt tổng số vốn cam kết đầu tư kỷ lục lên tới trên 172.000 tỷ đồng./.

Lai Châu sẵn sàng "đánh thức tiềm năng", mở rộng cơ hội thu hút đầu tư Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026 sẽ diễn ra ngày 30/6 tại Hà Nội, giới thiệu quy hoạch, chính sách ưu đãi và các dự án trọng điểm nhằm thu hút dòng vốn đầu tư mới.

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