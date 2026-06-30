Việt Nam và UAE ký Bản ghi nhớ hợp tác công nghiệp quốc phòng

Sáng 30/6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE)

Tại hội đàm, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1993, quan hệ Việt Nam - UAE không ngừng được củng cố và phát triển trên cơ sở hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi. Hợp tác song phương đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động và quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; đồng thời đánh giá hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, phù hợp với khuôn khổ Đối tác toàn diện.

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để tiếp tục đưa quan hệ quốc phòng song phương phát triển thực chất, hiệu quả, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nghiên cứu thiết lập các cơ chế đối thoại, tham vấn quốc phòng; thành lập Văn phòng Tùy viên Quốc phòng thường trú tại mỗi nước; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, quân y, hậu cần, an ninh phi truyền thống, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng bày tỏ mong muốn Bộ Quốc phòng UAE tiếp tục tạo điều kiện để Văn phòng đại diện của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tại UAE hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận sĩ quan, cán bộ Bộ Quốc phòng UAE tham dự Khóa Quan chức quốc phòng quốc tế và học viên quân sự UAE sang học tiếng Việt tại các học viện, nhà trường quân đội.

Đồng thời, Thượng tướng đã mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng các tập đoàn, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của UAE tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba, dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026.

Về phía UAE, Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi đánh giá cao quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - UAE và cho rằng hợp tác giữa hai nước thời gian qua đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả tích cực.

Các đại biểu tham dự hội đàm chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng UAE khẳng định hợp tác quốc phòng giữa hai nước còn nhiều dư địa phát triển, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất, nghiên cứu các lĩnh vực hợp tác mới trên cơ sở nhu cầu và lợi ích của mỗi bên, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực cũng như trên thế giới.

Kết thúc hội đàm, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng UAE đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp quốc phòng, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực này thời gian tới./.