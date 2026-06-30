Bộ Tài chính: Chưa áp dụng thu thuế chuyển nhượng vàng miếng từ ngày 1/7

Liên quan đến các thông tin trên một số trang báo và mạng xã hội thời gian gần đây về việc hoạt động mua bán vàng miếng sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1% tính trên giá trị từng lần chuyển nhượng (theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15), Bộ Tài chính đã chính thức bác bỏ cách hiểu này.

Mặc dù, Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 đã được Quốc hội khóa XV thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026, trong đó xác định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng là khoản thu nhập chịu thuế, tuy nhiên các quy định chi tiết về thực thi vẫn cần lộ trình phù hợp. Cụ thể, Luật đã giao Chính phủ thẩm quyền quy định chi tiết về ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu thực tế cũng như việc điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động này nhằm đảm bảo bám sát lộ trình quản lý thị trường vàng của Nhà nước.

Trong các báo cáo gửi Chính phủ, Bộ Tài chính đã làm rõ quan điểm về việc chưa đưa quy định chi tiết thu thuế chuyển nhượng vàng miếng vào dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân ở thời điểm hiện tại.

Cụ thể, tại Công văn số 7257/BTC-CST, Tờ trình số 295/TTr-BTC và mới nhất là Công văn số 8454/BTC-CST (ngày 19/6/2026), cơ quan quản lý đã kiến nghị cần có một văn bản quy định tổng thể hơn về chính sách và quản lý thuế đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh, mua bán vàng thay vì áp dụng riêng lẻ. Điều này nhằm đảm bảo tính đồng bộ khi Nhà nước đang triển khai các bước đi trong việc chấn chỉnh thị trường kim loại quý, đặc biệt là việc sửa đổi Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang tích cực phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan tập trung xây dựng một Nghị định chuyên biệt quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng. Khung pháp lý mới này dự kiến sẽ bao phủ toàn diện các sắc thuế gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, áp dụng thống nhất cho các loại hình doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh hoặc chuyển nhượng vàng, kể cả hoạt động trên sàn giao dịch trong tương lai.

Cách tiếp cận này đảm bảo sự tương thích với Luật Đầu tư khi đã bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với vàng trang sức, mỹ nghệ đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho lộ trình thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia, góp phần minh bạch hóa thị trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân./.

Hai thương hiệu vàng trong nước giảm tới 2 triệu đồng mỗi lượng Giá vàng trong nước hôm nay giảm mạnh theo xu hướng chung của thế giới, hiện giao dịch quanh mức 146 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi tỷ giá USD tăng nhẹ tại các ngân hàng.