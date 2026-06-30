Giá dầu thô giảm sâu khi kỳ vọng hòa bình lấn át nỗi lo cung-cầu

Giá dầu thô thế giới quay đầu giảm khoảng 1% trong chiều 30/6, khi giới giao dịch dồn sự chú ý vào các cuộc đàm phán tiềm năng giữa Mỹ và Iran tại Doha, thắp lên hy vọng cải thiện tình hình tại khu vực Trung Đông.

Bên cạnh đó, những lo ngại về sự phục hồi chậm chạp của nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc cùng với dấu hiệu gia tăng lưu lượng tàu thuyền qua Eo biển Hormuz cũng góp phần tạo thêm áp lực kéo giá "vàng đen" đi xuống.

Theo đó, giá dầu Brent giao tháng 8 (đáo hạn trong ngày 30/6) giảm 75 xu (tương đương 1%) xuống mức 72,40 USD/thùng vào lúc 13 giờ 53 phút ngày 30/6 (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao cùng kỳ cũng mất 57 xu (0,8%) xuống mức 70,18 USD/thùng.

So với thời điểm cuối tháng 5/2026, giá của cả hai loại dầu tiêu chuẩn này hiện đã bốc hơi khoảng 20% và đang giao dịch quanh mức giá trước khi xung đột bùng phát.

Các nhà phân tích tại công ty phân tích thị trường KCM Trade nhận định thị trường đang định giá dựa trên kỳ vọng về một kết quả tích cực từ các cuộc đàm phán tại Doha, dù sự phục hồi thực tế của dòng chảy năng lượng qua Eo biển Hormuz vẫn chưa rõ ràng. Giới giao dịch hiện vẫn giữ thái độ thận trọng cho đến khi có những dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng cụ thể hơn.

Về tiến trình ngoại giao, các chuyên gia của phía Iran và Oman dự kiến sẽ thảo luận về việc xác định lại các tuyến vận tải qua Eo biển Hormuz. Tuy nhiên, giới chức ngoại giao phía Iran đã phủ nhận khả năng đàm phán trực tiếp với phía Mỹ trong những ngày tới. Diễn biến này càng làm nổi bật tính chất mong manh của thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi giữa tháng 6/2026 giữa hai bên.

Đối với yếu tố cung cầu, các chuyên gia tại công ty nghiên cứu Sparta Commodities cho biết thị trường vẫn đang chờ đợi thêm bằng chứng về sức mua từ phía Trung Quốc. Họ lưu ý chưa thể kỳ vọng vào kịch bản nhu cầu của quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới này phục hồi mạnh mẽ.

Trên thực địa, dữ liệu hàng hải cho thấy lưu lượng giao thông qua Eo biển Hormuz trong tuần trước đã đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 2/2026, khi các nhà sản xuất Trung Đông vẫn tiếp tục nỗ lực xuất khẩu dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng bất chấp những rủi ro an ninh còn hiện hữu./.

Giá dầu giảm khi hoạt động qua eo biển Hormuz dần phục hồi Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 82 xu (tương đương 1,1%) và chốt phiên ở mức 77,08 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 65 xu (0,9%) xuống mức 73,21 USD/thùng.

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