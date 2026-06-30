Hỗ trợ cơ quan tài chính cấp xã sử dụng hệ thống TABMIS và kho dữ liệu thống kê

Trong bối cảnh tăng cường phân cấp, phân quyền và yêu cầu hỗ trợ cơ quan tài chính cấp xã, Kho bạc Nhà nước xác định trách nhiệm là đơn vị phục vụ và sẵn sàng phối hợp để bảo đảm hoạt động tài chính-ngân sách được triển khai thông suốt, đúng quy định.

Trên cơ sở đó, ngày 29/6, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức Hội nghị “Tập huấn sử dụng hệ thống TABMIS, hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước và Kho dữ liệu thống kê, phân tích nghiệp vụ của Bộ Tài chính,” qua đó hỗ trợ quá trình giao dịch với Kho bạc Nhà nước theo phương thức điện tử từ tháng 7/2026.

Để hỗ trợ cơ quan tài chính cấp xã, Kho bạc Nhà nước cho biết đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, như mở tài khoản cho các cơ quan tài chính cấp xã; hướng dẫn quy trình, thủ tục về thu ngân sách nhà nước, thanh toán, chi trả và hạch toán ngân sách. Kho bạc Nhà nước cũng phối hợp với cơ quan tài chính và các đơn vị liên quan để xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Cơ quan cũng bố trí cán bộ hỗ trợ, tư vấn trực tiếp trong giai đoạn đầu triển khai, bảo đảm hồ sơ, chứng từ được tiếp nhận và giải quyết đúng quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn kiến thức chung về nghiệp vụ kế toán ngân sách Nhà nước; Đăng ký, sử dụng tài khoản của đơn vị cấp xã tại Kho bạc Nhà nước; nhập, phân bổ dự toán; Chi bằng lệnh chi tiền; Chi chuyển giao; Chuyển nguồn; Đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước và khai thác báo cáo trên Kho dữ liệu thống kê, phân tích nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

Kho bạc Nhà nước cũng bố trí cán bộ hỗ trợ, tư vấn trực tiếp trong giai đoạn đầu triển khai, bảo đảm hồ sơ, chứng từ được tiếp nhận và giải quyết đúng quy định. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh đó, hội nghị giới thiệu hệ thống TABMIS và hướng dẫn nghiệp vụ nhập, phân bổ, điều chỉnh dự toán và lập lệnh chi tiền dành cho chuyên viên, lãnh đạo tài chính xã, phường.

Đặc biệt, việc khai thác báo cáo trên Kho dữ liệu thống kê, phân tích nghiệp vụ của Bộ Tài chính cũng được hướng dẫn nhằm phục vụ yêu cầu báo cáo, quản lý tài chính-ngân sách tại địa phương, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến quá trình tác nghiệp trên hệ thống TABMIS.

Sau hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước đề nghị Sở Tài chính các địa phương tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan tài chính cấp xã trong quá trình giao dịch với Kho bạc Nhà nước.

Đối với Kho bạc Nhà nước các khu vực, đặc biệt là các Phòng Giao dịch cần phân công rõ trách nhiệm từ lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng chuyên môn đến chuyên viên trực tiếp phục vụ giao dịch...

Trong quá trình vận hành, các đơn vị cần kiểm tra thường xuyên, liên tục đối với giao dịch nhập liệu dự toán, giao dịch bằng lệnh chi tiền và phê duyệt trên hệ thống, nhằm hạn chế rủi ro sai sót trong quá trình thực hiện.

Kho bạc Nhà nước cho biết đã ghi nhận các ý kiến trao đổi tại hội nghị và tiếp tục hoàn thiện quy trình, phối hợp tháo gỡ khó khăn phát sinh, hỗ trợ cơ quan tài chính cấp xã sử dụng hệ thống TABMIS, dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước và Kho dữ liệu thống kê, phân tích nghiệp vụ của Bộ Tài chính bảo đảm thông suốt, hiệu quả./.

Kho bạc Nhà nước chủ động tăng cường thông tin chính thống trên môi trường số Trong kỷ nguyên số, Kho bạc Nhà nước đang đẩy mạnh cung cấp thông tin chính thống, kịp thời nhằm nâng cao tính minh bạch và củng cố niềm tin xã hội.