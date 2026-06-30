EU và Trung Quốc nhất trí lập nền tảng tham vấn thương mại mới

Ngày 29/6, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc đã đồng ý về thời hạn tháng 10/2026 để đạt được tiến triển trong các bất đồng thương mại, khi hai cường quốc kinh tế này nỗ lực giải quyết những căng thẳng trong mối quan hệ kinh tế song phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, sau một ngày làm việc, Ủy viên phụ trách Thương mại và An ninh Kinh tế EU Maros Sefcovic và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã thống nhất rằng với tư cách là các đối tác thương mại chủ chốt, mục tiêu chính của tham vấn thương mại là tăng cường đối thoại ở cấp bộ trưởng về các chính sách thương mại và đầu tư nhằm ổn định và làm cho mối quan hệ song phương cân bằng hơn.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Ủy viên Sefcovic nhấn mạnh "không phải mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết, không phải mọi thứ đều sẽ được khắc phục, nhưng chúng tôi cho rằng từ nay đến tháng 10, các đội ngũ của chúng tôi có đủ thời gian để mang lại những kết quả cụ thể."

Trong khi đó, theo kế hoạch Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU sẽ diễn ra vào ngày 15/10, và tại đây các biện pháp thương mại mới của khối dự kiến sẽ được trình bày.

Ngoài ra, hai bên đã nhất trí thiết lập một nền tảng chung để theo dõi luồng thương mại và xác định các đợt tăng đột biến hàng hóa.

Theo đánh giá của các quan chức EU, đây trước hết là công cụ quản lý căng thẳng song phương trong bối cảnh kỳ vọng về một thỏa thuận tổng thể vẫn rất thấp.

Bất đồng cốt lõi tiếp tục là thâm hụt thương mại ngày càng lớn. Thâm hụt thương mại hàng hóa của EU với Trung Quốc đã lên tới 360 tỷ euro trong năm 2025, và xu hướng này tiếp tục mở rộng trong những tháng đầu năm 2026.

Ủy viên Sefcovic cho biết "không thể tiếp tục duy trì tình trạng này. EU vẫn mở cửa cho hoạt động kinh doanh, nhưng chúng tôi cần bảo vệ nền tảng công nghiệp của mình và tiếp tục thúc đẩy một sân chơi bình đẳng trên toàn cầu."

Chương trình nghị sự của hai bên bao quát nhiều hồ sơ, từ hàng hóa Trung Quốc được trợ cấp tràn vào thị trường châu Âu, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc đang hạn chế khả năng tiếp cận các nguyên liệu chiến lược của châu Âu, đến quyền sở hữu trí tuệ và cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Hồ sơ xe điện và đất hiếm vẫn là những điểm căng thẳng chưa tìm được lời giải.

Hai bên sẽ tiếp tục các cuộc trao đổi vào ngày 30/6 trước khi Bộ trưởng Vương Văn Đào sang Anh cho vòng thảo luận tiếp theo./.

Trung Quốc và EU thảo luận về cơ chế tham vấn thương mại và đầu tư Chuyên gia cho rằng cơ chế tham vấn là một bước cần thiết để xử lý đúng đắn các mâu thuẫn, khác biệt và tìm ra cách giải quyết vấn đề phù hợp, phục vụ lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp hai bên.