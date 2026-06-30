VPBank ký khoản vay liên kết bền vững 1,44 tỷ USD với 15 định chế tài chính

Ngày 30/6 tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cùng 15 định chế tài chính quốc tế đóng vai trò đơn vị thu xếp, bảo lãnh và dựng sổ chính (Mandated Lead Arrangers, Underwriters and Bookrunners - MLAUBs) đã ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững (Sustainability-Linked Loan - SLL) đầu tiên với tổng giá trị 1,44 tỷ USD sau khi thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới đầu tư.

Khoản vay đã được nâng quy mô từ 1,2 tỷ USD lên 1,44 tỷ USD (tương đương khoảng 37.900 tỷ đồng), có kỳ hạn 3 năm và được cấu trúc theo mô hình khoản vay liên kết bền vững SLL.

Khoản vay nhằm mục tiêu bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng trên cơ sở gắn kết trực tiếp với các Mục tiêu Hiệu suất Bền vững (Sustainability Performance Targets - SPTs) mà VPBank cam kết thực hiện trong suốt thời hạn khoản vay, được xác định ở cấp độ danh mục, bao gồm các chỉ tiêu liên quan đến mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực xanh và xã hội hàng năm. Việc đánh giá mức độ hoàn thành các SPTs này sẽ là cơ sở để xác định các điều chỉnh liên quan đến điều kiện tài chính của khoản vay theo thỏa thuận với các bên cho vay.

SMBC giữ vai trò trung tâm trong giao dịch với tư cách là Bên điều phối giao dịch (Coordinator), MLAUB, Đại lý khoản vay (Facility Agent) và Bên điều phối bền vững (Sustainability Coordinator), tiếp tục khẳng định quan hệ đối tác chiến lược lâu dài với VPBank và góp phần nâng cao vị thế của ngân hàng trên thị trường tài chính khu vực và quốc tế.

Bên cạnh các đối tác quen thuộc như ANZ, Cathay United Bank, Commerzbank, CTBC, Mashreq, Maybank và Standard Chartered Bank, giao dịch còn thu hút nhiều định chế tài chính lần đầu hợp tác với VPBank, gồm FAB, LBBW, NBK, OCBC, Taipei Fubon, HSBC và BEA, chiếm gần một nửa số đơn vị tham gia.

Với sự đồng hành của 15 định chế tài chính quốc tế, đây là thương vụ huy động vốn quốc tế có số lượng MLAUB lớn nhất từ trước đến nay của VPBank, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng tài chính quốc tế vào năng lực tài chính, triển vọng tăng trưởng và định hướng phát triển bền vững của ngân hàng. Giao dịch cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực với sự tham gia của 19 tổ chức tài chính quốc tế sau chuỗi roadshow tại Singapore và Đài Loan.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc VPBank, nhấn mạnh: “Khoản vay hợp vốn quy mô 1,44 tỷ USD với sự đồng hành của 15 định chế tài chính hàng đầu thế giới là minh chứng rõ nét cho niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng tài chính quốc tế dành cho VPBank. Đây cũng là bước tiến quan trọng của ngân hàng trong việc triển khai các công cụ tài chính liên kết bền vững, qua đó vừa là lời khẳng định, vừa tạo động lực thúc đẩy VPBank gia tăng đóng góp vào các mục tiêu tăng trưởng bền vững, chuẩn hóa các mục tiêu Môi trường - Xã hội - Quản trị, tạo ra giá trị lâu dài cho cổ đông, khách hàng và đóng góp tích cực cho sự phát triển xã hội.”

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu chịu tác động bởi những bất ổn địa chính trị, căng thẳng leo thang tại Trung Đông và điều kiện thanh khoản thắt chặt, giao dịch vẫn nhận được cam kết tham gia từ nhiều định chế tài chính hàng đầu trong khu vực Trung Đông như FAB, Mashreq, NBK, Arab Bank for Investment and Foreign Trade và Doha Bank. Sự hiện diện của các đối tác là minh chứng rõ nét cho uy tín và vị thế ngày càng được củng cố của VPBank trên thị trường vốn quốc tế.

Trong năm 2025, VPBank ghi dấu ấn bằng việc huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế với quy mô kỷ lục 1,56 tỷ USD và phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu bền vững trên thị trường quốc tế, nâng tổng quy mô các khoản huy động vốn quốc tế lên 2,36 tỷ USD./.

Lợi nhuận VPBank trên 41.300 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên cao nhất hệ thống VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.