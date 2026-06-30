Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua loa thông báo chuyển tiền

Sự phổ biến của thanh toán không dùng tiền mặt kéo theo nhu cầu sử dụng các thiết bị loa thông báo biến động số dư tại nhiều cửa hàng, hộ kinh doanh. Tuy nhiên, lợi dụng xu hướng này, các đối tượng lừa đảo đang sử dụng nhiều cách thức nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, ví điện tử của người dùng. Một trong các hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay là giả mạo nhân viên nhân viên ngân hàng hoặc nhân viên kỹ thuật để hướng dẫn cài đặt ứng dụng chứa mã độc, đánh cắp thông tin bảo mật và chiếm đoạt tài khoản.

Trước thủ đoạn này, ngân hàng và công an các địa phương đã liên tục đưa ra khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân.

Mới đây, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng giả mạo nhân viên ngân hàng hoặc nhân viên kỹ thuật để hỗ trợ cài đặt, nâng cấp loa thông báo chuyển tiền nhằm lừa đảo khách hàng.

Theo cảnh báo từ Co-opBank, thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp các đối tượng gọi điện hoặc nhắn tin cho các hộ kinh doanh, người đang sử dụng loa thông báo chuyển tiền, tự nhận là nhân viên ngân hàng hoặc nhân viên hỗ trợ kỹ thuật để hướng dẫn cài đặt, nâng cấp thiết bị.

Các đối tượng thường viện dẫn lý do cập nhật phần mềm, nâng cấp hệ thống hoặc hỗ trợ vận hành loa thanh toán nhằm tạo lòng tin. Sau đó, chúng yêu cầu khách hàng cài đặt ứng dụng thông qua các đường link không rõ nguồn gốc. Những ứng dụng này có thể chứa mã độc, cho phép kẻ gian chiếm quyền điều khiển điện thoại của người dùng.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng tiếp tục tìm cách thu thập thông tin cá nhân bằng nhiều hình thức như yêu cầu chụp ảnh chân dung, cung cấp mã OTP, mật khẩu đăng nhập, mã PIN hoặc các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng.

Khi đã chiếm được quyền truy cập điện thoại hoặc tài khoản của khách hàng, kẻ gian có thể tự thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép, gây thiệt hại về tài sản.

Thực tế, thủ đoạn này đã khiến nhiều người trở thành nạn nhân và chịu thiệt hại về tài sản. Tại Đà Nẵng, một phụ nữ tên N.T.M.T. bị các đối tượng giả mạo nhân viên kỹ thuật trên mạng xã hội lừa cài đặt loa thông báo cho ví điện tử, từ đó chiếm đoạt khoảng 27 triệu đồng.

Co-opBank vừa phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng giả mạo nhân viên ngân hàng hoặc nhân viên kỹ thuật để hỗ trợ cài đặt, nâng cấp loa thông báo chuyển tiền nhằm lừa đảo khách hàng.

Trước đó, theo cảnh báo từ Công an tỉnh Điện Biên, các đối tượng thường chủ động liên hệ nạn nhân qua mạng xã hội, tự xưng là nhân viên kỹ thuật hỗ trợ cài đặt loa thông báo chuyển khoản cho tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng hướng dẫn người dùng cài đặt thêm ứng dụng ngân hàng số hoặc ứng dụng xác thực ví điện tử. Tiếp đó, chúng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh chân dung để thực hiện các bước xác minh danh tính trực tuyến.

Đáng chú ý, các đối tượng còn tìm cách lấy mã OTP gửi về điện thoại hoặc hướng dẫn người dùng kích hoạt các dịch vụ thanh toán theo yêu cầu. Khi có đủ thông tin, kẻ gian nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của nạn nhân, từ đó thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép.

Những vụ việc liên tiếp xảy ra cho thấy các đối tượng lừa đảo đang không ngừng biến đổi phương thức hoạt động, lợi dụng các thiết bị thanh toán điện tử để tiếp cận và chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trước thực trạng trên, ngân hàng và cơ quan công an khuyến cáo khách hàng, thành viên các Quỹ tín dụng nhân dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh và đơn vị đang sử dụng loa thanh toán, cần nâng cao cảnh giác; tuyệt đối không cài đặt ứng dụng từ các đường link không rõ nguồn gốc; không cung cấp mã OTP, mật khẩu đăng nhập, mã PIN, ảnh chân dung hoặc bất kỳ thông tin bảo mật nào cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời không chuyển tiền hoặc làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu nghi ngờ.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, khách hàng cần nhanh chóng liên hệ tổng đài ngân hàng hoặc đến điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ khóa tài khoản kịp thời, hạn chế thiệt hại.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng được khuyến nghị thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất, đồng thời phản ánh vụ việc qua ứng dụng VNeID tại mục Dịch vụ khác/Tiếp nhận góp ý, phản ánh và vướng mắc/Kiến nghị, phản ánh về an ninh trật tự để cơ quan chức năng tiếp nhận và hỗ trợ xử lý./.

Ngân hàng tăng cường cảnh báo trước làn sóng lừa đảo thời AI Các ngân hàng thương mại tăng cường bảo mật để chống lại thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua AI, mạng xã hội và điện thoại nhằm bảo vệ khách hàng an toàn hơn.