Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Australia khởi kiện Amazon

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 30/6, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC) - cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Australia cho biết đã chính thức khởi kiện tập đoàn công nghệ Amazon lên Tòa án Liên bang nước này, cáo buộc doanh nghiệp trên áp dụng các điều khoản hợp đồng không công bằng đối với dịch vụ phát trực tuyến Amazon Prime, ảnh hưởng đến hơn 1 triệu người dùng tại Australia.

Theo đơn kiện, trong giai đoạn từ tháng 11/2023 đến tháng 8/2025, Amazon đã đưa vào hợp đồng thuê bao Prime theo gói đăng ký hàng năm 5 điều khoản không công bằng.

Các điều khoản này cho phép Amazon đơn phương thay đổi nội dung dịch vụ mà không cần sự đồng ý của khách hàng.

ACCC cáo buộc Amazon đã viện dẫn một trong các điều khoản trên để tự động chèn quảng cáo vào dịch vụ Prime Video từ tháng 7/2024, khiến người dùng nếu muốn tiếp tục xem nội dung không có quảng cáo phải trả phí thêm 2,99 AUD (khoảng 2,05 USD)/tháng.

Theo ACCC, việc Amazon đơn phương thay đổi nội dung dịch vụ theo hướng bất lợi cho khách hàng, nhưng không quy định cơ chế bồi hoàn hoặc hoàn trả phí tương ứng đã tạo ra sự mất cân bằng nghiêm trọng về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong hợp đồng.

Ngoài ra, ACCC cũng cáo buộc công ty mẹ Amazon tại Mỹ tham gia soạn thảo các điều khoản hợp đồng này và trực tiếp quyết định triển khai quảng cáo trên nền tảng Prime Video trên phạm vi toàn cầu.

Chủ tịch ACCC Gina Cass-Gottlieb nhấn mạnh các hành vi vi phạm quy định về điều khoản hợp đồng trong bảo vệ người tiêu dùng có thể phải chịu mức xử phạt rất nghiêm khắc.

Theo pháp luật Australia, mức phạt tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm sẽ được xác định theo mức cao nhất trong 3 tiêu chí: 50 triệu AUD, gấp 3 lần giá trị lợi ích thu được từ hành vi vi phạm; hoặc tương đương 30% doanh thu điều chỉnh của doanh nghiệp trong thời gian hợp đồng có hiệu lực.

Phản hồi về vụ kiện trên, người phát ngôn của Amazon Australia cho biết doanh nghiệp này đang xem xét các nội dung trong hồ sơ khởi kiện, đồng thời khẳng định đã hợp tác chặt chẽ với ACCC trong suốt quá trình điều tra và luôn nỗ lực mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Đây là vụ kiện thứ 2 mà Amazon phải đối mặt tại Australia trong thời gian gần đây.

Tháng trước, ACCC cũng đã khởi kiện tập đoàn này với cáo buộc kinh doanh ba lô trẻ em không đáp ứng các yêu cầu bắt buộc về cảnh báo an toàn đối với loại pin cúc áo trên sàn thương mại điện tử của Amazon.

Đây cũng là vụ kiện đầu tiên tại Tòa án Liên bang Australia đối với một sàn thương mại điện tử liên quan đến hành vi không tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn sản phẩm quốc gia./.

Amazon khởi kiện để chặn luật lao động mới của bang New York “Ông lớn” ngành thương mại điện tử cho rằng luật này là một nỗ lực nhằm can thiệp bất hợp pháp vào các mối quan hệ lao động trong khu vực tư nhân.