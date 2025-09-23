Amazon khởi kiện để chặn luật lao động mới của bang New York

“Ông lớn” ngành thương mại điện tử Amazon.com ngày 22/9 đã khởi kiện Ủy ban quan hệ việc làm công của bang New York (PERB) nhằm ngăn chặn việc thi hành một đạo luật mới.

“Ông lớn” ngành thương mại điện tử cho rằng luật này là một nỗ lực nhằm can thiệp bất hợp pháp vào các mối quan hệ lao động trong khu vực tư nhân.

Trong đơn kiện được đệ trình tại tòa án liên bang Brooklyn, Amazon cáo buộc New York đã dàn dựng một "cuộc chiếm đoạt quyền lực vi hiến."

Theo Amazon, đạo luật của New York cho phép PERB lấn thẩm quyền của Ủy ban quan hệ lao động quốc gia (NLRB) trong việc giải quyết các vấn đề tổ chức công đoàn, thương lượng tập thể và tranh chấp tại nơi làm việc.

Luật mới của New York đã được Thống đốc Kathy Hochul ký vào ngày 5/9. Bà cho biết luật này là cần thiết để bảo vệ người lao động do tình trạng tê liệt tại NLRB, nơi hàng trăm vụ việc đã bị tồn đọng kể từ khi Tổng thống Donald Trump sa thải bà Gwynne Wilcox – một thành viên của cơ quan này vào tháng Một.

Amazon cho biết PERB đã nhanh chóng tận dụng luật này. Cụ thể, cơ quan này đã đệ đơn khiếu nại về vụ sa thải vào ngày 9/8 đối với ông Brima Sylla - một nhân viên tại kho JFK8 của công ty, đồng thời là phó Chủ tịch công đoàn địa phương, bất chấp việc NLRB đã bắt đầu quá trình xem xét của riêng cơ quan này.

Phía Amazon lập luận rằng luật của tiểu bang "lật ngược hoàn toàn luật lao động Mỹ," vì luật của New York mặc định thẩm quyền của PERB đối với mọi chủ lao động tư nhân cho đến khi NLRB có được một phán quyết ngược lại từ tòa án.

Công ty khẳng định New York đã tạo ra sự xung đột thẩm quyền giữa tiểu bang và liên bang mà Quốc hội đã tìm cách tránh.

Tháng trước, Quyền Tổng Cố vấn của NLRB, ông William Cowen đã lên tiếng rằng luật liên bang có khả năng vô hiệu hóa các biện pháp mà một số tiểu bang đang xem xét do tình trạng tê liệt và tồn đọng vụ việc của cơ quan này. Ông cũng cho biết các văn phòng khu vực của NLRB vẫn đang xử lý các vụ việc.

Vào ngày 12/9, chính NLRB đã kiện chính quyền bang New York tại tòa án liên bang Albany để chặn việc thi hành đạo luật này./.

Amazon hầu tòa vì cáo buộc “gài bẫy” người dùng đăng ký dịch vụ Prime Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ cáo buộc Amazon thiết kế giao diện thiếu minh bạch, tự động ghi danh khách hàng và dựng “mê cung” hủy dịch vụ Prime khiến người dùng khó khăn khi muốn chấm dứt đăng ký.