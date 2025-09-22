Amazon hầu tòa vì cáo buộc “gài bẫy” người dùng đăng ký dịch vụ Prime

Ngày 22/9, "người khổng lồ" trong lĩnh vực thương mại điện tử Amazon chính thức hầu tòa trong vụ kiện liên quan đến cáo buộc sử dụng các thủ thuật nhằm lôi kéo hàng triệu người dùng đăng ký dịch vụ Prime và gây khó khăn khi khách hàng muốn hủy đăng ký dịch vụ.

Vụ kiện xoay quanh 2 cáo buộc chính, bao gồm việc Amazon tự động ghi danh khách hàng mà không có sự đồng thuận rõ ràng và việc công ty cố tình xây dựng một hệ thống hủy đăng ký dịch vụ phức tạp, làm khó khách hàng.

Cụ thể, theo đơn kiện do Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đệ trình vào tháng 6/2023, Amazon bị cáo buộc cố ý sử dụng các thiết kế giao diện “thiếu rõ ràng” trong quá trình thanh toán để đánh lừa người dùng đăng ký dịch vụ Prime trị giá 139 USD/năm.

Theo FTC, để có thể từ chối hoặc hủy đăng ký dịch vụ Prime, khách hàng phải vượt qua một “mê cung” giao diện phức tạp với một loạt đường liên kết nhỏ, khó nhận biết.

Khách hàng sẽ phải trải qua 4 trang với 6 lần nhấp chuột và 15 tùy chọn khác nhau để có thể hủy thành công dịch vụ. Trong khi đó, nút đăng ký dịch vụ được thiết kế nổi bật với vị trí dễ thấy.

Đáng chú ý, thông tin quan trọng về giá dịch vụ và việc tự động gia hạn thường bị ẩn đi hoặc được trình bày với cỡ chữ rất nhỏ.

Bên cạnh đó, một phần quan trọng của vụ kiện dựa trên nền tảng của Đạo luật Khôi phục niềm tin người mua sắm trực tuyến ROSCA (Restore Online Shoppers’ Confidence Act) có hiệu lực từ năm 2010.

Theo đó, các công ty bị cấm thu phí dịch vụ trực tuyến trong trường hợp không công bố rõ ràng các điều khoản, không nhận được sự đồng thuận minh bạch từ khách hàng và không cung cấp phương thức hủy dịch vụ đơn giản.

FTC cáo buộc Amazon vi phạm các điều khoản này khi không công khai minh bạch điều khoản dịch vụ Prime trước khi thu thập thông tin thanh toán và không có sự đồng thuận thực sự từ khách hàng.

Về phía mình, Amazon phản bác rằng ROSCA và các quy định liên quan không trực tiếp cấm các hành vi mà công ty thực hiện, đồng thời cáo buộc FTC đã diễn giải luật quá mức.

Ngoài ra, Amazon cũng khẳng định họ đã cải tiến quy trình đăng ký và hủy dịch vụ Prime, dẫn đến các cáo buộc của FTC không còn phù hợp với thực tế.

Theo kế hoạch, phiên tòa sẽ được thẩm phán John Chun xét xử tại Tòa án liên bang ở Seattle. Phiên tòa có bồi thẩm đoàn, dự kiến kéo dài khoảng 4 tuần, với trọng tâm là các tài liệu nội bộ của Amazon, các trao đổi nội bộ, lời khai từ Ban Giám đốc và các chuyên gia.

Trong trường hợp FTC giành phần thắng, Amazon có thể phải đối mặt với các khoản phạt tài chính đáng kể và buộc phải tái cấu trúc toàn bộ quy trình đăng ký dịch vụ dưới sự giám sát của tòa án.

Dịch vụ Prime hiện đã trở thành trụ cột trong mô hình kinh doanh của Amazon. Đây là dịch vụ đăng ký giúp người tham gia tiếp cận với vô vàn lợi ích từ Amazon, trong đó có giao hàng nhanh, miễn phí, truy cập độc quyền, chương trình giảm giá.

Theo thống kê, các hội viên Prime chi tiêu nhiều hơn đáng kể so với người dùng thông thường, góp phần đẩy mạnh doanh thu của Amazon./.

