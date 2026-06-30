Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 8 nhiệm vụ phát triển kinh tế có vốn FDI

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TW, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

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Sáng 30/6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm:

Phải thống nhất nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy về đầu tư nước ngoài;

Hoàn thiện thể chế theo hướng ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo và phù hợp với thông lệ quốc tế;

Bỏ tư duy ưu đãi đầu vào, thay bằng hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra, gắn với mức độ thực hiện cam kết;

Phát triển mạnh hệ sinh thái công nghiệp trong nước và liên kết thực chất giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Việt Nam;

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện quyết định;

Đầu tư mạnh hơn cho hạ tầng chiến lược và hạ tầng phục vụ nền kinh tế mới;

Đổi mới căn bản công tác xúc tiến đầu tư;

Phát triển thị trường vốn hiện đại để thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp dài hạn, ổn định và có trách nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)
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NGHỊ QUYẾT SỐ 10 VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

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Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tham dự Hội nghị. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

TTXVN dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về đầu tư nước ngoài

Sáng 30/6/2026, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự. Điểm cầu TTXVN dự theo hình thức trực tuyến.

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