Chính trị

Nghị quyết 10-NQ/TW thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển và chủ động nâng cao năng lực..

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-nghi-quyet-10-nqtw-the-hien-su-thay-doi-trong-tu-duy-phat-trien-182619903.jpg

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Nghị quyết 10-NQ/TW là nghị quyết thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển, không còn thuần túy mở cửa đón nhận dòng vốn mà đã chủ động lựa chọn và sử dụng nguồn lực quốc tế để tạo dựng năng lực cạnh tranh quốc gia.

Triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW gắn chặt với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #Nghị quyết 10-NQ/TW #Kinh tế #Vốn đầu tư nước ngoài #Đảng #Chính sách
Theo dõi VietnamPlus

NGHỊ QUYẾT SỐ 10 VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Tin liên quan

Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tham dự Hội nghị. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

TTXVN dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về đầu tư nước ngoài

Sáng 30/6/2026, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự. Điểm cầu TTXVN dự theo hình thức trực tuyến.

Tin cùng chuyên mục