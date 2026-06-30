Cần Thơ: Hoàn thiện cơ chế chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn để phát triển

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ và thống nhất cao, Kỳ họp thứ ba, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa XI đã bế mạc chiều 30/6.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua 48 Nghị quyết quan trọng nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn để thành phố phát triển trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết các nghị quyết được thông qua không chỉ giải quyết các yêu cầu trước mắt, mà còn góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực mới cho tăng trưởng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các cấp, ngành chủ động triển khai các nhiệm vụ phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, hướng tới xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện các Nghị quyết vừa được thông qua, đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định; xây dựng cụ thể kế hoạch, trách nhiệm, kết quả đầu ra; tập trung tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, bảo đảm các nghị quyết sớm phát huy hiệu quả.

Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, phát biểu. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Các đơn vị, địa phương cân đối, bố trí kinh phí, hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách theo các nghị quyết vừa thông qua; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, nhất là kinh phí thực hiện các chính sách, để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực; tập trung phát triển kinh tế-xã hội, rà soát và thực hiện các chỉ tiêu còn đạt thấp; tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tiễn...

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng; lấy kết quả giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các dự án tồn đọng, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính làm động lực thúc đẩy tăng trưởng; đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng quyết liệt hơn, sâu sát hơn, lấy kết quả thực hiện làm thước đo đánh giá cán bộ, công chức và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ trong thực thi công vụ.

Ủy ban Nhân dân thành phố tranh thủ tối đa sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương; cụ thể hóa đầy đủ các kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thành chương trình, kế hoạch hành động với tiến độ rõ ràng, bảo đảm các chủ trương, cơ chế, chính sách được triển khai nhanh chóng, hiệu quả và thực chất…

Ủy ban Nhân dân thành phố cam kết tập trung thực hiện quyết liệt, điều hành linh hoạt, tổ chức hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, tạo tiền đề phát triển vững chắc cho những năm tiếp theo.

Theo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố, trong 6 tháng đầu năm, một số lĩnh vực kinh tế của thành phố có bước phát triển khá.

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 15,8 nghìn tỷ đồng, đạt 58,8% dự toán. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục khởi sắc với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 127.768 tỷ đồng.

Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 3,06 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ; nhiều mặt hàng chủ lực tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu. Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi thành phố đón khoảng 7,537 triệu lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ 2025; tổng doanh thu đạt khoảng 6.608 tỷ đồng, tăng 21%.

Các sản phẩm du lịch sinh thái, sông nước và du lịch cộng đồng tiếp tục được đầu tư nâng chất, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến…

Bên cạnh kết quả đạt được, một số chỉ tiêu có mức tăng trưởng thấp và chưa đạt kế hoạch như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,5%, thấp hơn kịch bản tăng trưởng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 41.000 tỷ đồng, đạt 34,8% Nghị quyết.

Giải ngân vốn đầu tư công ước 6 tháng đầu năm chỉ đạt khoảng 28%, chưa phát huy vai trò là động lực dẫn dắt tăng trưởng; nhiều dự án gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu xây dựng.

Việc thu hút các dự án công nghệ cao, quy mô lớn còn hạn chế; công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics chưa phát huy hết tiềm năng của thành phố.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, thành phố nhận thấy điểm nghẽn lớn nhất không chỉ nằm ở cơ chế hay nguồn lực, mà còn ở khâu tổ chức thực hiện.

Một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng giao nhiệm vụ nhưng chưa gắn với sản phẩm cụ thể; trách nhiệm của người đứng đầu có nơi chưa được phát huy đầy đủ; công tác phối hợp liên ngành thiếu chặt chẽ; một bộ phận cán bộ còn tâm lý e ngại, né tránh trách nhiệm trong xử lý công việc./.

Cần Thơ đảm bảo nguồn lực, điều kiện hoạt động của chính quyền các cấp Ngày 9/6/2026, Đoàn Giám sát số 594 làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố Cần Thơ về việc triển khai Thông báo kết luận giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy đối với Đảng ủy UBND thành phố.