Bàn giao hơn 200 tài liệu, hiện vật xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 30/6, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị phát động hiến tặng tài liệu, tư liệu, hiện vật xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là hoạt động cụ thể nhằm thực hiện Quyết định số 200-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, Kế hoạch của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về tuyên truyền, vận động sưu tầm, hiến tặng tài liệu, hiện vật phục vụ công trình.

Tại hội nghị, tỉnh Hưng Yên bàn giao 221 tài liệu, tư liệu, hiện vật thuộc 6 nhóm cho Văn phòng Trung ương Đảng xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam là công trình có ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa đặc biệt quan trọng, là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Việc đóng góp xây dựng Bảo tàng là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Để cuộc vận động tiếp tục lan tỏa sâu rộng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức; chủ động rà soát, thống kê, vận động hiến tặng; phối hợp chặt chẽ với ngành văn hóa để thẩm định, lập hồ sơ bảo quản khoa học, đúng quy định; đồng thời biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng cho biết công trình Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam đã được khởi công xây dựng tại Hà Nội.

Dự kiến, công trình sẽ khánh thành vào đầu năm 2030, đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2030).

Ông Võ Thành Hưng khẳng định lịch sử của Đảng không chỉ được viết bằng văn kiện, nghị quyết mà còn được khắc ghi qua hàng vạn kỷ vật của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở mọi miền Tổ quốc.

Việc các tổ chức, cá nhân trao tặng tài liệu, hiện vật quý giá ngày hôm nay là sự đóng góp thiết thực, giúp bảo tàng có nội dung trưng bày phong phú, sinh động; đồng thời các hiện vật này sẽ được gìn giữ, bảo quản lâu dài bằng phương pháp khoa học tiên tiến nhất.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Để công tác sưu tầm, tiếp nhận hiện vật đạt kết quả cao, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị các đơn vị chuyên môn của Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp thường xuyên với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh Hưng Yên trong suốt quá trình diễn ra cuộc vận động; tổ chức đoàn công tác định kỳ để khảo sát, thẩm định trực tiếp tại địa phương.

Văn phòng Trung ương Đảng cam kết các tài liệu, hiện vật tiếp nhận sẽ được đăng ký, ghi nhận đầy đủ về nguồn gốc để tổng hợp, lựa chọn, trình cấp có thẩm quyền trưng bày./.

Khởi công xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam Công trình Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam được khởi công sáng 3/2/2026 và dự kiến mở cửa vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành không gian lịch sử-chính trị có ý nghĩa đặc biệt.

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