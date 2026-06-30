World Cup 2026: Nhận định bất ngờ trước trận knock-out

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, huyền thoại bóng đá Algeria Rabah Madjer đã đánh giá đội tuyển Thụy Sĩ có thể là đối thủ khó chơi hơn cả Tây Ban Nha đối với đội tuyển Algeria.

Nhận định này phần nào đi ngược với suy nghĩ của nhiều người, chỉ ít ngày trước trận đấu vòng 1/16 World Cup 2026 giữa Algeria và Thụy Sĩ, dự kiến diễn ra vào ngày 3/7 tại Vancouver.



Ông Madjer cho rằng những dự đoán trước giải đấu cần được nhìn nhận lại. Ông đưa ra lập luận từ một thực tế đơn giản: Tây Ban Nha - đội từng được đánh giá là ứng cử viên số một của bảng đấu, đã bị Cape Verde cầm hòa ngay trong trận ra quân.

Phát biểu trong chương trình "Nadina" trên kênh truyền hình MBC, ông Madjer nói: "Tây Ban Nha không còn là đội tuyển mà chúng ta từng biết trong những năm gần đây. Họ đã cho thấy điều đó ngay từ trận đầu tiên khi để Cape Verde cầm hòa."



Từ đó, cựu tiền đạo này đưa ra một kết luận khiến nhiều người bất ngờ: "Bóng đá không phải lúc nào cũng diễn ra theo logic. Nhiều người nghĩ Tây Ban Nha sẽ là đối thủ khó nhất của Algeria, nhưng cuối cùng Thụy Sĩ có thể còn là thử thách khó khăn hơn."

Đây là lời cảnh báo của một người từng nhiều năm chinh chiến ở các giải đấu lớn.



Đứng đầu bảng B với 7 điểm, Thụy Sĩ đã giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Bosnia và Herzegovina, đánh bại Canada 2-1 sau khi hòa Qatar 1-1 ở trận mở màn.

Với 7 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3 bàn, đội bóng xứ đồng hồ cho thấy họ là một tập thể thi đấu chặt chẽ, có tổ chức và rất khó bị đánh bại.



Trong đội hình Thụy Sĩ hiện nay có nhiều ngôi sao giàu kinh nghiệm như Granit Xhaka ở tuyến giữa, Manuel Akanji nơi hàng phòng ngự, Gregor Kobel trong khung gỗ và Breel Embolo trên hàng công.

Đây là những cầu thủ đã được tôi luyện tại các giải đấu hàng đầu châu Âu. Madjer hoàn toàn thừa nhận sức mạnh của đối thủ, nhưng ông không muốn các cầu thủ Algeria vì thế mà đánh mất sự tự tin.

Ông nói: "Thụy Sĩ là một đội bóng mạnh và nguy hiểm. Nhưng Algeria không nên quá chú trọng đến tiếng tăm của đối thủ, dù họ được đánh giá là mạnh hay yếu."



Theo ông, điều tạo nên sự khác biệt sẽ là khả năng phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần chiến đấu và bản lĩnh trên sân.



Xét về lịch sử, Algeria và Thụy Sĩ chưa từng gặp nhau trong một trận đấu chính thức. Hai lần chạm trán trước đây đều là các trận giao hữu vào những năm 80 của thế kỷ trước và Thụy Sĩ đều giành chiến thắng.

Hơn 40 năm sau, cuộc đối đầu chính thức đầu tiên giữa hai đội hứa hẹn sẽ trở thành một trong những dấu mốc đáng nhớ của bóng đá Algeria tại World Cup.



Theo chuyên gia bóng đá này, HLV Vladimir Petković có một lợi thế không nhỏ trước người đồng nghiệp Murat Yakin. Trong thời gian dẫn dắt đội tuyển Thụy Sĩ, Petković đã tham dự 4 giải đấu lớn và đều giúp đội bóng vượt qua vòng bảng, trong đó nổi bật là thành tích vào tứ kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) năm 2020 sau khi loại đội tuyển Pháp trên chấm luân lưu.

Nhà cầm quân hiện tại của Algeria được đánh giá là hiểu rất rõ hệ thống chiến thuật của Thụy Sĩ, từ phương pháp huấn luyện, lối chơi tập thể cho đến đặc điểm của các cầu thủ chủ chốt.

Chính sự am hiểu này có thể trở thành một lợi thế chiến thuật quan trọng cho Algeria trong cuộc so tài sắp tới./.

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