Chính phủ Nhật Bản phê duyệt dự luật Hoàng thất sửa đổi

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 30/6, Chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt dự luật sửa đổi Luật Hoàng thất nhằm bảo đảm số lượng thành viên hoàng tộc.

Dự luật có hai nội dung chính: cho phép các nữ thành viên hoàng tộc tiếp tục ở lại trong hoàng thất sau khi kết hôn, đồng thời cho phép hoàng thất tiếp nhận con nuôi là nam giới thuộc dòng nam hệ của các cựu cung gia.



Tại phiên họp Nội các bất thường, Chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt dự luật sửa đổi Luật Hoàng thất trong bối cảnh việc duy trì số lượng thành viên hoàng tộc đang trở thành một yêu cầu cấp thiết.

Theo dự luật, các nữ thành viên hoàng tộc sau khi kết hôn vẫn có thể giữ địa vị hoàng tộc. Tuy nhiên, các nữ thành viên hoàng tộc tại thời điểm luật sửa đổi có hiệu lực sẽ có quyền lựa chọn rời khỏi hoàng tộc theo ý nguyện cá nhân vào thời điểm kết hôn.



Dự luật cũng quy định rằng, ngay cả trong trường hợp tiếp tục ở lại trong hoàng thất sau khi kết hôn, các nữ thành viên hoàng tộc cũng sẽ được áp dụng Luật Sổ đăng ký cư trú cơ bản giống như công dân thông thường. Tuy nhiên, dự luật không nêu rõ địa vị pháp lý của chồng và con của các nữ thành viên hoàng tộc.



Bên cạnh đó, dự luật cho phép các thành viên hoàng tộc, ngoại trừ Hoàng tự và Hoàng tự phi, nhận con nuôi là nam giới thuộc dòng nam hệ của các cựu thành viên hoàng tộc.

Cụ thể, dự luật sẽ bổ sung một chương mới vào phần cuối của Luật Hoàng thất, coi đây là ngoại lệ đối với quy định hiện hành vốn cấm hoàng tộc nhận con nuôi.

Theo đó, đối tượng có thể được nhận làm con nuôi là nam giới từ 15 tuổi trở lên, chưa có vợ và con, đồng thời là hậu duệ theo dòng nam hệ của 11 nhánh hoàng tộc đã rời khỏi hoàng tịch vào năm 1947.

Việc nhận con nuôi sẽ được đưa ra tham vấn tại Hội đồng Hoàng thất và người được nhận làm con nuôi sẽ trở thành thành viên hoàng tộc ngay tại thời điểm quan hệ con nuôi được xác lập.



Điểm đáng chú ý là những người con nuôi này sẽ không có tư cách kế vị hoàng vị. Tuy nhiên, nếu người con nuôi sinh con trai, thì người con trai đó sẽ có tư cách kế vị hoàng vị theo quy định hiện hành của Luật Hoàng thất.



Dự luật cũng đưa vào quy định rà soát định kỳ sau mỗi 30 năm nếu xét thấy cần thiết, trên cơ sở cân nhắc tình hình bảo đảm số lượng thành viên hoàng tộc và các yếu tố liên quan.



Hiện nay, Hoàng thất Nhật Bản chỉ còn 16 thành viên. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, vào năm 1947, 11 nhánh hoàng tộc với 51 thành viên đã rời khỏi hoàng tịch trong bối cảnh Nhật Bản tái cấu trúc chế độ hoàng thất thời hậu chiến.



Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ trình dự luật sửa đổi này lên Quốc hội và đặt mục tiêu thông qua ngay trong kỳ họp Quốc hội hiện nay./.

Tổng thống Mỹ Donald Trump yết kiến Nhật hoàng Naruhito Nhắc lại sự chào đón nồng hậu của Nhật hoàng và Hoàng hậu cách đây 6 năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng lần gặp tiếp theo "không kéo dài đến 6 năm."

​

​

​