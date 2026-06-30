Trung Quốc thúc đẩy chuyển đổi xanh trong kế hoạch carbon mới

Trung Quốc đã thông qua Kế hoạch hành động đạt đỉnh phát thải carbon giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), nhằm thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng xanh, phát triển các động lực tăng trưởng mới và bảo đảm hoàn thành mục tiêu đạt đỉnh phát thải khí carbon trước năm 2030.



Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, kế hoạch xác định chiến lược đạt đỉnh phát thải carbon và trung hòa carbon sẽ tiếp tục đóng vai trò định hướng đối với quá trình chuyển đổi và nâng cấp cơ cấu kinh tế.

Chính phủ Trung Quốc yêu cầu tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm và các khâu then chốt; đẩy nhanh điều chỉnh, tối ưu hóa cơ cấu năng lượng; thúc đẩy phát triển xanh, phát thải thấp trong các ngành công nghiệp; hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như cơ chế thống kê, kiểm kê phát thải carbon.



Bên cạnh đó, Trung Quốc sẽ từng bước hoàn thiện cơ chế đánh giá, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu phát triển xanh, lồng ghép định hướng phát triển carbon thấp vào mọi lĩnh vực của nền kinh tế, thúc đẩy hình thành phương thức sản xuất và tiêu dùng xanh, tạo nền tảng cho phát triển chất lượng cao.



Theo các chuyên gia Trung Quốc, giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 là thời kỳ then chốt để nước này hoàn thành mục tiêu đạt đỉnh phát thải carbon trước năm 2030.

Giáo sư Tôn Truyền Vượng (Sun Zhuanwang) cho rằng kế hoạch sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh đối với các ngành công nghiệp truyền thống, nhất là những lĩnh vực tiêu thụ nhiều năng lượng và phát thải lớn như công nghiệp, xây dựng và giao thông vận tải thông qua tối ưu hóa cơ cấu sản phẩm, cơ cấu sử dụng năng lượng và đổi mới quy trình sản xuất.



Đáng chú ý, kế hoạch lần này nhấn mạnh mục tiêu tạo thêm các động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế xanh. Theo Giáo sư Tôn Truyền Vượng, các lĩnh vực như điện sạch, xe năng lượng mới và kinh tế tuần hoàn vẫn còn dư địa tăng trưởng lớn.

Việc triển khai kế hoạch sẽ thúc đẩy các ngành công nghiệp xanh tăng cường nghiên cứu công nghệ cốt lõi, hình thành các cụm công nghiệp carbon thấp có năng lực cạnh tranh quốc tế, đồng thời thúc đẩy quá trình số hóa gắn với chuyển đổi xanh nhằm tạo ra các mô hình, ngành nghề và động lực tăng trưởng mới trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải.



Các chuyên gia nhận định việc ban hành Kế hoạch hành động đạt đỉnh phát thải carbon giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 sẽ tạo sự phối hợp giữa các cơ chế đánh giá, thị trường carbon và các chính sách hỗ trợ khác, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh của nền kinh tế và tạo động lực mới cho phát triển chất lượng cao của Trung Quốc.



Kế hoạch được triển khai trong bối cảnh Trung Quốc đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ mục tiêu carbon. Tháng 4 năm nay, Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hành Quy chế đánh giá tổng hợp về đạt đỉnh phát thải và trung hòa carbon.

Trước đó, tháng 5/2025, Chính phủ Trung Quốc ban hành văn bản về tăng cường xây dựng thị trường carbon quốc gia, trong đó xác định từng bước mở rộng phạm vi các ngành tham gia giao dịch phát thải, ưu tiên những lĩnh vực tiêu thụ năng lượng lớn và có cường độ phát thải cao./.

Chuyển đổi xanh mở không gian hợp tác mới Việt Nam-Canada Các lĩnh vực được quan tâm tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Canada 2026 bao gồm năng lượng, công nghệ xanh, hạ tầng, chế biến thực phẩm, AI, bán dẫn và các giải pháp phục vụ chuyển đổi xanh...

​

​

​