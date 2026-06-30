Vùng áp thấp mới xuất hiện có thể di chuyển vào Biển Đông và mạnh lên

Chiều 30/6, thông tin về diễn biến thiên tai từ ngày 30/6-9/7, Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thượng Hiền cho biết dự báo khoảng 30/6-1/7, trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, nối với một vùng áp thấp ở khu vực miền Trung Philippines, lúc 7 giờ ngày 30/6, vùng áp thấp có vị trí vào khoảng 13 độ Vĩ Bắc-123 độ Kinh Đông.

Dự báo trong ngày 1/7, vùng áp thấp này di chuyển vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 80-85%, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất vào khoảng 60-65%.

Từ ngày 1/7, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa của Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sau cường độ gió sẽ tăng dần theo diễn biến của vùng áp thấp.

Từ ngày 2/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao từ 2-3m, biển động. Khu vực biển Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh, trong mưa dông đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 3 m. Vùng mưa dông mạnh có khả năng mở rộng lên các vùng biển phía Bắc.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, nối với vùng áp thấp được dự báo có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông; từ khoảng ngày 4/7-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Ngoài các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai được ban hành định kỳ theo quy định, để theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo dông, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất thời gian thực, người dân và các địa phương cần truy cập vào các hệ thống cảnh báo của Cục Khí tượng Thủy văn để cập nhật thông tin.

"Cục Khí tượng Thủy văn trân trọng thông báo để các bộ và địa phương chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân", Cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền lưu ý./.

Xuất hiện vùng áp thấp mới, khả năng mạnh lên và vào Biển Đông Một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines được dự báo có khoảng 70% khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới và tiến vào Biển Đông.