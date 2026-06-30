Mưa lớn gây ngập úng và thiệt hại tại Hải Phòng và Tuyên Quang

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 29 đến sáng 30/6 đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường và khu dân cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Theo ghi nhận, mưa xuất hiện trên diện rộng từ rạng sáng với cường độ lớn, khiến nhiều tuyến đường trung tâm như Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn, Lê Hồng Phong, Lê Lợi, Chợ Con, Đình Đông, Trần Tất Văn, Thiên Lôi, Cầu Đất cùng nhiều khu vực thuộc các phường Lê Chân, Ngô Quyền, Hồng Bàng, Gia Viên... bị ngập từ khoảng 30-50cm.

Tại một số điểm ngập sâu, nhiều xe máy bị chết máy, giao thông di chuyển chậm trong giờ cao điểm buổi sáng.

Một số khu dân cư cũng ghi nhận tình trạng nước tràn vào nhà dân, ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh. Người dân phải chủ động kê cao tài sản và hạn chế lưu thông qua các khu vực ngập sâu.

Tuyến đường Trần Nhân Tông ngập diện rộng sau cơn mưa. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Theo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hải Phòng, ngay từ khi có dự báo mưa lớn, đơn vị đã chủ động vận hành hệ thống tiêu thoát nước, bố trí lực lượng trực tại các trạm bơm, cửa cống và những điểm thường xuyên xảy ra ngập úng để khơi thông dòng chảy, tổ chức bơm tiêu nước, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng của mưa lớn đối với khu vực nội thành.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định Hải Phòng cùng Quảng Ninh và khu vực Bắc Bộ tiếp tục nằm trong vùng mưa lớn.

Từ ngày 30/6 đến hết ngày 1/7, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 250mm; nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn trong thời gian ngắn, gây ngập úng tại các đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hạn chế lưu thông qua các khu vực ngập sâu, chủ động bảo đảm an toàn cho người và tài sản, đồng thời chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng trong trường hợp phải phân luồng giao thông hoặc triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn.

Tại tỉnh Tuyên Quang, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang cho biết do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh, từ tối ngày 28 đến sáng 30/6, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa to đến rất to.

Lượng mưa phổ biến từ 50-200mm, có nơi vượt trên 220mm như: xã Tân Quang 223mm; các xã Lâm Bình, Bạch Ngọc trên 150 mm...

Tính đến trưa ngày 30/6, mưa lũ cục bộ đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Cụ thể, có 30 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó 1 nhà tại xã Bắc Mê phải di dời khẩn cấp; 25 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở tập trung chủ yếu tại các xã thuộc huyện Lâm Bình, Đồng Văn, Xín Mần.

Về hạ tầng sản xuất, có 8 tuyến kênh mương thủy lợi tại các xã Lâm Bình và Xín Mần bị hư hỏng. Tại các tuyến đường thuộc các xã Lũng Cú, Bắc Mê, Tát Ngà, Ngọc Long, Xín Mần, Yên Minh có 55 vị trí sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông cục bộ với khối lượng lên đến hàng nghìn m3 và nhiều đoạn sạt lở taluy dương vùi lấp hoàn toàn mặt đường khiến xe cộ không thể lưu thông.

Đối với nông, lâm nghiệp và chăn nuôi, có hơn 60ha lúa, gần 9,5ha ngô và hơn 9,5ha rau màu bị ảnh hưởng, ngập úng, trong đó thiệt hại nặng nhất tại xã Lâm Bình với hơn 33ha lúa và gần 9,5ha hoa màu cùng nhiều trâu, bò, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.

Hiện nay, chính quyền các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, di dời tài sản đến nơi an toàn và hót dọn đất đá tại các điểm sạt lở để sớm thông tuyến giao thông.

Công an xã Lũng Cú (Tuyên Quang) khẩn trương di chuyển các tảng đá lớn và dọn dẹp mặt đường để đảm bảo lưu thông. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng ngày, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang cũng thông tin, trên sông Gâm tại xã Bắc Mê xuất hiện đợt lũ với biên độ 1-3m và đang dao động ở mức báo động 1. Mực nước lúc 9 giờ ngày 30/6, tại Bắc Mê là 121,28m, trên báo động 1 là 0,28m.

Dự báo từ ngày 30/6 đến hết ngày 2/7, trên sông Gâm xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 1-3m; các sông nhỏ, suối từ 3-5m, mực nước đỉnh lũ tại Bắc Mê ở mức báo động 1 đến báo động 2.

Khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm như: nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông nhỏ, suối; sạt lở đất nơi có địa hình dốc, khu vực có kết cấu đất đá yếu, kém ổn định, các công trình xây dựng, các khu bờ, bãi sông và ngập úng vùng trũng thấp, ven sông suối...

Lũ có thể gây xói lở bờ, bãi sông và ngập úng các vùng trũng thấp ven sông, suối, ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông thủy, khai thác nước mặt, các công trình nhà bè và nuôi trồng thủy sản trên sông, sản xuất nông nghiệp ven sông suối./.

Miền Bắc bước vào đợt cao điểm mưa lớn, nguy cơ ngập úng và lũ quét Từ 30/6 đến 1/7 được dự báo là thời điểm mưa lớn đạt đỉnh tại miền Bắc. Riêng khu vực vùng núi và trung du, mưa lớn có thể kéo dài đến đêm 1/7, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

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