Động đất tại Venezuela: Hơn 58.000 công trình có thể bị hư hại

Đánh giá sơ bộ từ dữ liệu vệ tinh được Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố cho thấy hơn 58.000 công trình tại Venezuela có thể đã bị hư hại hoặc phá hủy sau 2 trận động đất mạnh xảy ra tuần trước.



Theo phân tích, do các nhà nghiên cứu Corey Scher và Jamon Van Den Hoek thuộc Đại học Bang Oregon (OSU - Mỹ) thực hiện, dựa trên dữ liệu radar vệ tinh thu thập ngày 25/6, khoảng 58.870 công trình trong khu vực bị ảnh hưởng có khả năng đã bị hư hại hoặc sập đổ.

Nguồn dữ liệu được lấy từ vệ tinh radar độ phân giải cao Sentinel-1 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA).



Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh đây chỉ là đánh giá nhanh ban đầu, phản ánh những biến đổi đột ngột trên bề mặt phù hợp với dấu hiệu thiệt hại và chưa được kiểm chứng trực tiếp tại hiện trường.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết đến ngày 29/6, giới chức đã xác nhận 855 tòa nhà bị hư hại, trong đó có 189 công trình bị sập hoàn toàn.



NASA cho biết các vệ tinh của cơ quan này đang cung cấp hình ảnh và dữ liệu quan trọng, hỗ trợ lực lượng cứu hộ đánh giá mức độ thiệt hại và triển khai các hoạt động ứng phó.



Theo số liệu của Liên hợp quốc, tính đến ngày 29/6, các trận động đất liên tiếp có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra gần bờ biển Caribe của Venezuela vào tuần trước đã khiến hơn 1.700 người thiệt mạng, khoảng 5.000 người bị thương và gần 12.000 người phải sơ tán.

Đây là những trận động đất mạnh nhất xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ này trong hơn 1 thế kỷ.



Liên quan nỗ lực viện trợ quốc tế, theo hãng tin Kyodo, Nhật Bản sẽ cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp, gồm thiết bị lọc nước, can đựng nước và bạt che, cho Venezuela sau loạt trận động đất tàn phá nước này, nhằm hỗ trợ nước sạch và nơi trú tạm cho những người mất nhà cửa. Tokyo cũng sẵn sàng xem xét các hình thức hỗ trợ bổ sung nếu cần thiết.



Phát biểu tại buổi họp báo ngày 30/6, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết số hàng cứu trợ sẽ được chuyển tới Venezuela thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Motegi cũng cho biết JICA đã cử một nhóm khảo sát tới khu vực bị ảnh hưởng từ ngày 26/6 để đánh giá nhu cầu y tế và tái thiết. Nhóm dự kiến làm việc tại hiện trường trong khoảng 2 tuần.



Theo Ngoại trưởng Nhật Bản, nước này sẵn sàng xem xét triển khai Đội cứu trợ thảm họa Nhật Bản cũng như viện trợ khẩn cấp nếu tình hình thực tế đòi hỏi.

Tương tự, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cùng ngày cho biết chính phủ nước này đang xem xét cử một đội cứu trợ thiên tai tới Venezuela, bên cạnh gói viện trợ nhân đạo đã cam kết trước đó.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Venezuela đề nghị các nước tạm thời chưa cử thêm đội y tế, đồng thời cho biết công tác chăm sóc khẩn cấp cho các nạn nhân cơ bản đã hoàn tất và trọng tâm hiện nay là khắc phục hậu quả, tái thiết cơ sở hạ tầng bị hư hại.



Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Il cho biết chính phủ nước này đang theo dõi sát diễn biến tại Venezuela và cân nhắc khả năng triển khai lực lượng hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Ông Park Il cho biết trong các thảm họa ở nước ngoài trước đây, Hàn Quốc chủ yếu triển khai các đội hỗ trợ y tế thay vì lực lượng cứu hộ, do khoảng cách địa lý xa và thời gian vàng dành cho hoạt động tìm kiếm, cứu nạn thường rất ngắn.



Trước đó, ngày 27/6, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo sẽ cung cấp 5 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Venezuela thông qua các tổ chức quốc tế nhằm hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả động đất.



Liên quan đến tình hình công dân Hàn Quốc tại Venezuela, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đến nay chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào. Tuy nhiên, một số cơ sở của Hàn Quốc tại nước này, gồm trụ sở Đại sứ quán, nơi ở của Đại sứ và một căn hộ, đã bị hư hại do động đất.

Trong đó, trụ sở Đại sứ quán chịu thiệt hại nặng nhất, buộc cơ quan đại diện ngoại giao tạm thời chuyển hoạt động sang nơi ở của Đại sứ./.

Động đất tại Venezuela: Chạy đua cứu hộ sau 72 giờ vàng Trong bối cảnh đã quá 72 giờ kể từ sau thảm họa, Tổng thống Venezuela, bà Delcy Rodriguez khẳng định sẽ vẫn tiếp tục các nỗ lực cứu hộ và “vẫn luôn giữ vững hy vọng” có thêm người được cứu.

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