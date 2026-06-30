Cắt giảm 91,6% thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy

Ngày 30/6, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (C07, Bộ Công an) cho biết, sau khi cắt giảm 91,6 %, hiện chỉ có 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc thẩm quyền của Bộ Công an.

Các thủ tục này là thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy; thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy (trường hợp điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công đối với dự án, công trình đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy) và cấp phép lưu thông.

Trong Nghị quyết 66.18/2026 của Chính phủ mới ban hành về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã thực hiện cắt giảm 3 thủ tục.

Đó là kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy với công trình, phương tiện giao thông đã được cơ quan công an cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy; phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân. 3 thủ tục này, cơ quan Công an dừng tiếp nhận từ ngày 20/6/2026. Các trường hợp đã được tiếp nhận trước 0 giờ 00 ngày 20/6/2026 sẽ tiếp tục được xử lý và trả kết quả vào 0 giờ 00 ngày 1/7/2026.

Như vậy, sau khi cắt giảm, hiện nay chỉ còn 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc thẩm quyền của Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Cục phó Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cho biết thời gian qua C07 đã tham mưu cắt giảm 91,6 % thủ tục hành chính. Người dân hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ công rất thuận tiện, không phụ thuộc vào thời gian và địa giới hành chính. Qua đó rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

"Việc đơn giản thành phần hồ sơ và tăng tính tự chủ còn nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân và doanh nghiệp," đại tá Nguyễn Thanh Điệp cho biết.

Theo quy định hiện nay, một công trình hoặc phương tiện giao thông thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy phải trải qua 2 thủ tục hành chính nối tiếp nhau là thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy trước khi chính thức được đưa vào khai thác.

Tuy nhiên, theo Cục C07, trong thực tiễn, bản chất của cả hai thủ tục này đều hướng tới một mục đích duy nhất là xem xét, đánh giá và đối chiếu việc chấp hành các quy định pháp luật cũng như việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng và thiết kế. Vì vậy, không cần thiết phải duy trì song song 2 thủ tục này. Nếu cơ quan chức năng thực hiện tốt khâu thẩm định thiết kế và giao trách nhiệm thực thi cho chủ đầu tư thì mục tiêu quản lý nhà nước vẫn hoàn toàn được đảm bảo.

Sau khi cắt giảm, công trình và phương tiện giao thông chỉ phải thực hiện duy nhất một thủ tục hành chính trước khi vận hành là thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy hoặc thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy (nếu có điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công). Sau khi chủ đầu tư tự tổ chức thi công và nghiệm thu, họ có quyền đưa công trình vào khai thác.

Chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình hoặc chủ phương tiện giao thông phải có trách nhiệm thực hiện toàn diện, đầy đủ và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi công, giám sát thi công và nghiệm thu theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã áp dụng.

Điều này buộc các chủ đầu tư phải nâng cao ý thức tự giác, không còn tư tưởng trông chờ hoặc "phó mặc" sự an toàn cho cơ quan công an kiểm tra hộ - Đại tá Nguyễn Thanh Điệp nhấn mạnh.

Một doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng đánh giá việc cắt giảm các thủ tục phòng cháy, chữa cháy là "một chính sách cải cách rất tích cực." Trong đó, việc bãi bỏ thủ tục nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của cơ quan quản lý Nhà nước mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho phía chủ đầu tư. Cụ thể, chủ đầu tư giảm được thời gian chờ đợi hoàn tất các thủ tục hành chính để đưa công trình vào sử dụng. Qua đó giảm được tiến độ thực hiện dự án, giảm các chi phí tài chính và nâng cao hiệu quả đầu tư. Hơn nữa cũng giảm sự chồng chéo giữa các hoạt động kiểm tra để chủ đầu tư có thể chủ động tự tổ chức nghiệm thu nội bộ và quản lý chất lượng công trình.

Bãi bỏ thủ tục nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy không đồng nghĩa với việc giảm bớt các yêu cầu về an toàn. Vì thế doanh nghiệp này nhận thấy quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt song trách nhiệm của chủ đầu tư được chủ động hơn./.

Công tác phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị Trong giai đoạn 2015-2025, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đã được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa.