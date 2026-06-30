Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập

Ngày 30/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 hệ đại trà.

Trường dẫn đầu thành phố về điểm chuẩn tuyển sinh vẫn là Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền với 24,75 điểm. 9 trường có điểm chuẩn cao từ 24 điểm trở lên, gồm: Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai và Trung học Trung học thực hành Đại học Sư phạm cùng mức 24,5 điểm; các trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi, Trung học phổ thông Trần Phú, Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân có điểm chuẩn 24,25 điểm; các trường Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, Trung học phổ thông Phú Nhuận, Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu 24 điểm.

So sánh với năm trước, năm nay điểm chuẩn lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh có biến động khá mạnh, trong đó ghi nhận phần lớn trường tăng điểm chuẩn từ 0,25-5,75 điểm. Đặc biệt, các trường ở khu vực 1 (Thành phố Hồ Chí Minh cũ) hầu hết có điểm chuẩn tăng, chỉ một vài trường giữ mức tương đương năm trước hoặc giảm nhẹ; khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) điểm chuẩn nhiều trường giảm, một số trường tăng nhẹ hoặc giữ mức tương đương năm trước.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập của Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày 1-2/6, với ba môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Những thí sinh có nguyện vọng vào lớp 10 chuyên hoặc tích hợp sẽ dự thi thêm môn tương ứng.

Toàn thành phố có 151.557 thí sinh đăng ký dự thi, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh là 118.550.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập đại trà là tổng điểm ba bài thi và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ ba bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0. Đề thi tuyển sinh năm nay tiếp tục theo định hướng mở nhằm kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh - dạng đề quen thuộc với học sinh thành phố từ nhiều năm nay.

Theo nhận định của nhiều giáo viên, đề thi năm nay có độ khó giảm so với năm trước, nhưng vẫn có một số câu hỏi mang tính phân hóa rõ rệt, đặc biệt là giữa các nhóm thí sinh khá, giỏi và xuất sắc.

Năm học 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh có 3 trường công lập đặc thù thực hiện tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển, gồm: Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh An (xã Thạnh An); Trung học phổ thông Võ Thị Sáu - đặc khu Côn Đảo; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú. Các trường trung học phổ thông công lập còn lại trên địa bàn sẽ tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển.

Theo kế hoạch, sau giai đoạn tuyển sinh chính thức, tùy theo tình hình nộp hồ sơ trúng tuyển thực tế và nhu cầu của các trường trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có thể xem xét tổ chức đợt tuyển sinh bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường. Đối tượng tuyển sinh bổ sung chỉ áp dụng đối với học sinh đã tham gia thi tuyển nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký./.

Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả thi lớp 10 công lập năm học 2026-2027 Sau khi công bố điểm thi của thí sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đồng thời tiếp nhận đơn phúc khảo điểm thi lớp 10 của học sinh nếu có nhu cầu.