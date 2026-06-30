Hà Nội rà soát, khắc phục kịp thời vướng mắc thủ tục hành chính

Thường trực Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, khắc phục kịp thời những vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính, không để tái diễn các trường hợp gây phiền hà cho người dân; đặc biệt là người có công, người cao tuổi và các đối tượng yếu thế.

Theo Văn phòng Thành ủy Hà Nội, chỉ đạo được ban hành sau khi một số cơ quan báo chí phản ánh những bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính đối với người có công và người cao tuổi tại một số địa phương trên địa bàn.

Để kịp thời chấn chỉnh, Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các xã, phường khẩn trương rà soát quy trình giải quyết thủ tục hành chính đối với các vụ việc được phản ánh; làm rõ sai sót hoặc vi phạm về trách nhiệm công vụ của tập thể, cá nhân (nếu có), đồng thời rút kinh nghiệm trong việc giải quyết khó khăn, vướng mắc của công dân, không để người dân phải đi lại nhiều lần hoặc bức xúc vì không được hỗ trợ kịp thời.

Thường trực Thành ủy yêu cầu triển khai các giải pháp đồng bộ trên toàn thành phố nhằm phòng ngừa các trường hợp tương tự. Trong đó, các đơn vị cần rà soát toàn bộ danh sách đối tượng hưởng chính sách, gồm: người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và người hưởng lương hưu; không để xảy ra tình trạng thất lạc hồ sơ hoặc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan.

Đồng thời, các đơn vị hoàn thiện quy trình phối hợp liên thông giữa các cơ quan, đơn vị trong việc chi trả các chế độ chính sách, bảo đảm việc cập nhật, đồng bộ dữ liệu và chi trả được thông suốt, chính xác.

Thành phố sẽ thiết lập đường dây nóng gắn với bộ phận "phản ứng nhanh," công khai để tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của công dân về thủ tục hành chính; triển khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng ưu tiên đối với người cao tuổi, người có công và các đối tượng yếu thế; nghiên cứu áp dụng các hình thức chi trả phù hợp theo quy định đối với các trường hợp đặc biệt.

Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố được giao báo cáo Thường trực Thành ủy kết quả triển khai các nội dung trên trước ngày 15/7/2026.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giám sát việc thực hiện các nội dung chỉ đạo gắn với trách nhiệm triển khai Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy đối với các tổ chức đảng, đảng viên và người đứng đầu nơi để xảy ra chậm muộn trong chi trả chế độ an sinh xã hội cho người dân; kiểm tra, làm rõ trách nhiệm nếu có dấu hiệu vi phạm và tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định.

Trước đó, liên quan đến việc dư luận phản ánh công dân vất vả làm thủ tục hành chính chứng thực ủy quyền tại điểm dịch vụ công số Bạch Mai, Chi nhánh số 4, (Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố), Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã giao Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bạch Mai kiểm tra, làm rõ thông tin, xử lý vụ việc theo quy định; đồng thời thông tin trả lời báo chí và báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả thực hiện trước ngày 1/7/2026.

Các chỉ đạo liên tiếp của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thể hiện yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, nhất là trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.…/.

Thực hiện hiệu quả 11 Nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính Chính phủ đã ban hành 11 Nghị quyết để cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

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