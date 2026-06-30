An Giang: Lấy mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sỹ chưa xác định danh tính

Sáng 30/6, tại xã Vĩnh Thạnh Trung (tỉnh An Giang), Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang Liệt sỹ Châu Phú nhằm rút kinh nghiệm trước khi triển khai trong toàn tỉnh.

Các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, trong ngày 30/6 và ngày 1/7, các lực lượng tiến hành lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ đối với 37 phần mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sỹ Châu Phú (xã Vĩnh Thạnh Trung); số hóa hồ sơ; bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ cho đơn vị giám định ADN.

Sau đợt này, tỉnh đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm thống nhất quy trình, phương pháp triển khai, làm cơ sở triển khai đồng bộ tại tất cả các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn toàn tỉnh.

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Ủy viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang cho biết, quá trình thực hiện được triển khai theo đúng quy trình, bảo đảm đầy đủ các bước từ chuẩn bị hồ sơ, xác định vị trí phần mộ, khai quật, lấy mẫu, niêm phong, lập mã định danh, cập nhật dữ liệu số hóa đến bảo quản, vận chuyển và bàn giao mẫu cho đơn vị giám định ADN. Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu, các phần mộ được hoàn trả nguyên trạng.

Cùng với lấy mẫu, việc số hóa thông tin được thực hiện đồng bộ. Các lực lượng chức năng cập nhật đầy đủ dữ liệu liên quan đến phần mộ liệt sỹ, vị trí khai quật, quá trình lấy mẫu, niêm phong, bảo quản và bàn giao mẫu.

Thông tin được rà soát, đối chiếu chặt chẽ giữa hồ sơ lưu trữ, thực địa và dữ liệu điện tử để bảo đảm tính chính xác, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sỹ.

Nghĩa trang liệt sỹ Châu Phú hiện còn 37 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang khẳng định, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ không chỉ là nguyện vọng tha thiết của thân nhân mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ và tình cảm thiêng liêng với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Việc tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN là nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ, lực lượng tham gia chỉ đạo, trực tiếp thực hiện chưa có kinh nghiệm thực tiễn. Các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Tổ công tác liên ngành của Ban Chỉ đạo và các Đội lấy mẫu hài cốt liệt sỹ cần phát huy hết trách nhiệm, làm việc với tinh thần trân trọng, trang nghiêm, phối hợp, hiệp đồng, phân công cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ với kết quả tốt nhất.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, toàn tỉnh hiện có 20 nghĩa trang liệt sỹ với 35.945 phần mộ, trong đó còn hơn 15.747 phần mộ liệt sỹ chưa có thông tin cần lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN nhằm xác định thông tin.

Đến nay, tỉnh An Giang đã lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN được 962 phần mộ liệt sỹ chưa có thông tin (tại Nghĩa trang liệt sỹ Giồng Riềng). Sau giai đoạn thí điểm, việc lấy mẫu diện rộng sẽ được thực hiện từ tháng 7/2026 đến tháng 5/2027 tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn.

Tỉnh An Giang phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu đối với toàn bộ các phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn trước tháng 5/2027.

Giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2030 sẽ tiếp tục lấy mẫu đối với các phần mộ có một số thông tin nhưng chưa xác định được danh tính sau khi đã áp dụng các biện pháp xác minh thực chứng, góp phần làm sáng tỏ thông tin về các liệt sỹ còn thiếu danh tính, đáp ứng mong mỏi của thân nhân các anh hùng, liệt sỹ và xã hội.

Tỉnh huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm,” tập trung số hóa và cập nhật toàn bộ dữ liệu liên quan đến quá trình lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ vào phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sỹ và cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tra cứu và xác định danh tính liệt sỹ./.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Lấy mẫu, số hóa thông tin 1.456 hài cốt liệt sỹ Với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị và địa phương, công tác lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu được thực hiện bảo đảm khoa học, chính xác, trang nghiêm, đúng quy trình.