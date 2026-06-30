Các hãng bay trong nước và quốc tế đều muốn bay đến Sân bay Long Thành

Cùng với việc tăng tốc hoàn thành đưa dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác thương mại trong tháng 12/2026, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV-chủ đầu tư) khẩn trương làm việc với các hãng hàng không, các đối tác trong xúc tiến, quảng bá, thu hút các đường bay quốc tế đến khai thác Sân bay Long Thành.

Chuẩn bị phương án, kịch bản khai thác

Theo báo cáo của ACV, hiện nay, đơn vị này đã thành lập Chi nhánh Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Chi nhánh nhiên liệu hàng không Long Thành và Chi nhánh hàng hóa hàng không Long Thành để thực hiện chức năng quản lý, vận hành, khai thác các công trình thiết yếu thuộc Dự án thành phần 3 từ ngày 8/9/2025.

Các chi nhánh đang trong quá trình tích cực tuyển dụng nhân sự, dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2026 để đảm bảo tiếp quản khai thác đồng bộ Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Ngoài ra, ACV đã ký hợp đồng tư vấn với Liên danh Incheon Airport về thử nghiệm vận hành và chuyển giao khai thác.

Với động lực từ quyết tâm tăng trưởng GDP trên 10%/năm của Chính phủ, thị trường hàng không Việt Nam được các tổ chức hàng không thế giới dự báo sẽ tăng trưởng 2 con số (khoảng 15%/năm), trở thành thị trường hàng không tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á giai đoạn 2025-2030 và tăng trưởng nhanh thứ 5 toàn cầu vào năm 2035, tạo tiền đề quan trọng để ACV xây dựng phương án phân chia và khai thác hài hòa giữa Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất.

“Phương án này tập trung khai thác đồng thời giữa Sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất được thiết kế theo nguyên lý ‘phân vai theo thị trường’ thay vì dịch chuyển cơ học toàn bộ sản lượng là cách tiếp cận để đồng thời đặt mục tiêu vừa giữ cho Tân Sơn Nhất tiếp tục hoạt động có lãi và đưa Sân bay Long Thành vào khai thác có hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu,” lãnh đạo ACV đánh giá.

Ngoài ra, việc duy trì hiệu quả của Sân bay Tân Sơn Nhất với công suất thiết kế 50 triệu khách/năm đảm bảo dư địa lựa chọn cho các hãng đến sau năm 2030 mà không quá tải. Theo đó, Sân bay Tân Sơn Nhất được giữ lại toàn bộ mạng bay nội địa, mạng bay quốc tế tầm ngắn-trung.

Chuyến bay chở khách đầu tiên của Vietnam Airlines hạ cánh xuống Sân bay Long Thành, đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa vào hoạt động. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đến nay, ACV đã chủ động làm việc với các hãng hàng không, các đối tác về phương án, kịch bản khai thác Sân bay Long Thành; tổ chức nhiều đoàn làm việc, khảo sát tại công trường dự án. Đa số các ý kiến của các hãng hàng không trong nước và quốc tế đều bày tỏ mong muốn được khai thác tại Sân bay Long Thành.

Cụ thể, ACV đã chính thức nhận được đăng ký khai thác tại Sân bay Long Thành từ các hãng bay trong nước như Vietnam Airlines đã đề xuất chuyển 4 đường bay gồm: Thành phố Hồ Chí Minh đi Sân bay quốc tế Đại Hưng tại Bắc Kinh (Trung Quốc)/Sân bay quốc tế Hong Kong (Trung Quốc)/Sân bay quốc tế Bạch Vân tại Quảng Châu (Trung Quốc)/ Sân bay quốc tế Manila (Philipines); Vietjet Air đã cam kết duy trì khai thác tối thiểu 2 đường bay quốc tế và Vietravel Airlines sẽ khai thác thương mại tại Sân bay quốc tế Long Thành từ cuối năm 2026 và sẽ tăng tần suất khai thác thương mại từ lịch bay mùa Hè năm 2027.

Đối với các hãng hàng không nước ngoài, đại diện 34 hãng đã làm việc, khảo sát để thảo luận, chuẩn bị phương án khai thác Sân bay quốc tế Long Thành dự kiến vào tháng 12/2026.

Vừa khai thác, vừa hiệu chỉnh

Ngoài ra, vào đầu tháng Sáu này, ACV đã xúc tiến, phối hợp chặt chẽ với các đối tác, các hãng bay quốc tế để mở thêm 21 đường bay tiềm năng chưa có đường bay thẳng đến Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn trung hạn 2025-2030, tập trung vào các thị trường Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và một số thị trường tiềm năng như: Ấn Độ, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Hoa Kỳ, Thái Lan, châu Âu.

Bên cạnh việc chuyển dịch các đường bay hiện hữu từ Sân bay Tân Sơn Nhất khi đưa vào khai thác Sân bay Long Thành, phía ACV nhấn mạnh việc đẩy mạnh xúc tiến phát triển thị trường để thiết lập các đường bay thẳng trên được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm cho Sân bay Long Thành khoảng 2 triệu khách/năm đến năm 2030. Các tuyến bay tiềm năng tại các khu vực Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương, Trung Đông, Nam Á và Trung Á.

Trong giai đoạn 2025-2040, dự báo lượng khách từ thị trường Trung Quốc đến Việt Nam tăng trưởng khoảng 9%/năm; Hong Kong là 9,1%/năm; Nhật Bản là 1,5%/năm; Hàn Quốc là 4,2%/năm; Hoa Kỳ là 2,5%/năm; Australia là 0,8%/năm. Các thị trường này hiện chiếm khoảng 75% tổng thị phần khách quốc tế đến Việt Nam. Với dự báo này, dự kiến bổ sung thêm cho thị trường hàng không Việt Nam khoảng 8,6 triệu khách vào năm 2030 trong đó bổ sung cho Tân Sơn Nhất/Long Thành khoảng 3,2 triệu khách.

Cùng với việc tăng tốc hoàn thành đưa dự án vào khai thác thương mại trong tháng 12/2026, ACV khẩn trương làm việc với các hãng hàng không, các đối tác trong xúc tiến, quảng bá, thu hút các đường bay quốc tế đến khai thác Sân bay Long Thành.

Sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành các phần việc chính. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Nhằm tăng tốc tăng trưởng thị trường hàng không Việt Nam nói chung và cho Sân bay Long Thành nói riêng, ACV đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu, hoàn thiện và triển khai các chính sách thị thực theo hướng thông thoáng, thuận lợi, cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực; xem xét mở rộng danh sách các quốc gia được miễn thị thực, kéo dài thời hạn miễn thị thực và thời gian tạm trú; đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực điện tử, mở rộng diện cấp thị thực tại cửa khẩu đối với khách du lịch quốc tế.

Tuy nhiên, theo ý kiến của đơn vị tư vấn khai thác và thực tiễn khai thác tại các dự án sân bay lớn sau khi hoàn thành đưa vào khai thác thương mại, các dự án sân bay lớn vẫn thường cần khoảng 6-9 tháng để hoàn thành các thủ tục cấp phép, theo dõi, đánh giá hiệu quả vận hành của các hệ thống liên hoàn như quản lý khai thác bay, xử lý hành lý, an ninh, công nghệ thông tin, trang thiết bị nhà ga và sự phối hợp giữa các đơn vị khai thác.

“Trong giai đoạn này, các tồn tại khiếm khuyết phát sinh sẽ được nhà thầu và các đơn vị liên quan kịp thời khắc phục, hiệu chỉnh, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khai thác,” lãnh đạo ACV cho biết.

Do đó, ACV đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận phương án vừa khai thác thương mại, vừa tiếp tục vận hành thử nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống, nghiệm thu cấp phép và khắc phục các tồn tại sau hoàn thành đối với Sân bay Long Thành.

“Phương án này vừa đáp ứng yêu cầu sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư, giảm áp lực quá tải đối với hệ thống cảng hàng không hiện hữu, vừa bảo đảm có đủ thời gian để tiếp tục hoàn thiện, tối ưu các hệ thống kỹ thuật trong điều kiện vận hành thực tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối và hiệu quả khai thác lâu dài của dự án,” lãnh đạo ACV khẳng định./.

Dự án Sân bay Long Thành đặt mục tiêu khai thác thương mại vào cuối năm nay Chủ đầu tư đang nỗ lực tập trung huy động mọi nguồn lực cho giai đoạn tăng tốc tiến độ hoàn thành đưa Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác thương mại trong tháng 12/2026.