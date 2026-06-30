Khởi công tuyến đường trên cao gần 29.000 tỷ đồng xuyên Khu bảo tồn Đồng Nai

Sáng 30/6, thành phố Đồng Nai tổ chức lễ khởi công Dự án thành phần 1- Đầu tư xây dựng đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh là nhà đầu tư. Tổng số vốn đầu tư gần 29.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại Lễ khởi công Dự án, ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết, tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển không gian của thành phố.

Toàn tuyến có chiều dài khoảng 44,5 km, gồm hai đoạn; trong đó, đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào dài khoảng 13km, được đầu tư theo quy mô hiện đại với 8 làn xe được đầu tư đường trên cao, vừa đáp ứng yêu cầu kết nối chiến lược, vừa bảo đảm nguyên tắc phát triển bền vững gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái của Khu Bảo tồn thiên nhiên-văn hóa Đồng Nai, từng bước hình thành trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực phía Bắc với phía Nam của thành phố Đồng Nai.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

“Công trình sẽ mở ra một không gian phát triển mới, tăng cường kết nối giữa các khu vực của Đồng Nai và các trung tâm logistics, cảng biển, cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây là tuyến kết nối giữa các cực tăng trưởng, mở rộng dư địa phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch và đô thị, tạo động lực khai thác hiệu quả quỹ đất, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong nhiều thập niên tới,” ông Hồ Văn Hà nhấn mạnh.

Theo ông Hà, dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư, thể hiện chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc huy động nguồn lực xã hội cùng Nhà nước đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Việc Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh tham gia đầu tư dự án là minh chứng cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của thành phố Đồng Nai.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Hồ Văn Hà đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất; phối hợp chặt chẽ, giải quyết nhanh các thủ tục thuộc thẩm quyền; đồng hành cùng nhà đầu tư và nhà thầu trong suốt quá trình triển khai dự án.

Ông Nguyễn Hoàng Tuệ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Trường Hải (THACO), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, nhà đầu tư dự án cho biết, đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ thiết kế và thi công đúc hẫng cân bằng từng đốt dầm giúp giảm thiểu mức tiêu thụ vật liệu, giảm phát thải carbon, đạt tiêu chuẩn công trình xanh, hạn chế tối đa tác động đến hệ sinh thái của Khu bảo tồn thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai.

Theo đó, chỉ các hạng mục cọc khoan nhồi, bệ trụ được thi công tại hiện trường; toàn bộ thân trụ và các đốt dầm được sản xuất theo dây chuyền công nghiệp tại nhà máy, nhằm bảo đảm chất lượng, tính đồng bộ và thẩm mỹ công trình với chi phí hợp lý.

Phối cảnh dự án đi xuyên qua vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Nhà máy sản xuất cấu kiện được bố trí ngoài phạm vi dự án, cách Khu bảo tồn khoảng 5 km, thuận lợi cho công tác vận chuyển, lao lắp tại công trường, đồng thời góp phần rút ngắn tiến độ thi công.

“Trong suốt quá trình triển khai thi công, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai, Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai và lực lượng Kiểm lâm để giám sát môi trường, bảo vệ rừng và xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh,” ông Nguyễn Hoàng Tuệ cho biết.

Cùng ngày, thành phố Đồng Nai tổ chức Khởi công Dự án thành phần 1-2 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận thành phố Đồng Nai thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án hơn 10.048 tỷ đồng.

Thành phố cũng tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh (dự án đầu tư xây dựng đường Hương lộ 2 đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây).

Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Donacoop là nhà đầu tư; tổng mức đầu tư hơn 4.633 tỷ đồng./.

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