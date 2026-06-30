Vietnam Airlines khai thác sớm đường bay thẳng đến Sri Lanka từ ngày 16/8

Chưa đầy hai tháng sau khi công bố mở đường bay thẳng đến Sri Lanka, Vietnam Airlines quyết định khai thác sớm đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Colombo từ ngày 16/8 khi nhu cầu đi lại giữa hai nước tăng nhanh.

Theo đó, các chuyến bay sẽ được khai thác bằng máy bay Airbus A321 với tần suất 3 chuyến mỗi tuần. Chặng bay từ Thành phố Hồ Chí Minh cất cánh vào các ngày thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật; chiều ngược lại từ Colombo vào các ngày thứ Hai, thứ Năm và thứ Bảy.

Đây là đường bay đầu tiên của Vietnam Airlines đến Sri Lanka, bổ sung thêm lựa chọn bay thẳng từ Việt Nam tới khu vực Nam Á. Chặng bay mới không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu giữa hai quốc gia.

Sri Lanka, quốc đảo được mệnh danh là “Viên ngọc của Ấn Độ Dương,” nổi tiếng với những bãi biển nhiệt đới, các vùng trồng trà rộng lớn, hệ thống di sản văn hóa và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Đường bay thẳng giúp du khách Việt Nam tiếp cận điểm đến này thuận tiện hơn mà không phải quá cảnh như trước.

Ở chiều ngược lại, du khách Sri Lanka có thêm cơ hội khám phá Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hội An, Hạ Long… Từ Thành phố Hồ Chí Minh, hành khách cũng có thể nối chuyến tới nhiều điểm đến của Hãng tại Đông Bắc Á, Đông Nam Á và Australia.

“Việc đưa đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Colombo vào khai thác sớm cho thấy tín hiệu tích cực từ thị trường Nam Á và nhu cầu kết nối ngày càng tăng giữa Việt Nam với Sri Lanka. Đây cũng là đường bay mới nhất trong kế hoạch mở rộng mạng quốc tế của Vietnam Airlines,” đại diện Vietnam Airlines cho biết./.

Vietnam Airlines mở đường bay thẳng kết nối giữa TP.HCM-Sri Lanka Đường bay thẳng tới Colombo là bước đi quan trọng trong hợp tác hàng không giữa Việt Nam và Sri Lanka, tạo thuận lợi hơn cho giao thương, đầu tư và trao đổi du lịch hai nước.