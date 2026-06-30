Cục Cảnh sát giao thông làm rõ thông tin quy định xử phạt khi chở trẻ em trên ô tô

Chiều 30/6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã có thông tin chính thức làm rõ những thắc mắc của người dân về hiệu lực thi hành quy định xử phạt liên quan đến thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, quy định xử phạt đối với hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi, cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp theo quy định chưa có hiệu lực thi hành do quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Ngày 26/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Nghị định mới có hiệu lực từ ngày 15/8/2026.

Theo đó, từ ngày 15/8/2026, hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách) sẽ bị phạt cảnh cáo.

Trong khi đó, hành vi cho trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế) vẫn bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, từ ngày 1/7 đến hết ngày 14/8/2026, việc xử lý vi phạm vẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô, đồng thời hướng dẫn lựa chọn các sản phẩm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024/BGTVT và tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông./.