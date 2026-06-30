Khánh Hòa công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

Chiều 30/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công bố Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng nêu rõ việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, tạo lập khuôn khổ tổ chức không gian phát triển đồng bộ, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong giai đoạn mới.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, không gian phát triển của Khánh Hòa được mở rộng với diện tích hơn 8.700km² đất liền, 65 đơn vị hành chính cấp xã cùng vùng biển rộng lớn.

Đây là điều kiện để tỉnh tăng cường liên kết giữa khu vực miền núi, đồng bằng, ven biển và hải đảo; phát triển các trung tâm đô thị, công nghiệp, dịch vụ, du lịch và năng lượng.

Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch được xây dựng trên cơ sở bám sát Luật Quy hoạch năm 2025, các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, nghị quyết của Quốc hội, kết luận của Tỉnh ủy và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quá trình xây dựng quy hoạch cũng tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành Trung ương, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân.

Theo Quyết định số 2279/QĐ-Ủy ban Nhân dân, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ lãnh thổ đất liền với diện tích 8.706,75km² và không gian biển của tỉnh sau khi tổ chức lại đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Hòn Chồng, hòn Vợ là địa điểm thu hút du khách khi đến với Nha Trang, Khánh Hòa. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Quy hoạch xác định mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, một cực tăng trưởng cao của quốc gia, giữ vai trò quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Theo ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính, quy hoạch định hướng Khánh Hòa trở thành đầu mối kết nối vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với các tuyến hàng hải quốc gia, quốc tế; hình thành không gian liên kết “Biển-Cao nguyên”, lấy trục Nha Trang-Đà Lạt làm hạt nhân phát triển.

Mô hình phát triển của tỉnh được xác định theo hướng “1 tầm nhìn chung-2 trục kết nối-3 cực tăng trưởng-4 trụ cột động lực”.

Trong số đó, ba cực tăng trưởng gồm: Cực phía Bắc với Khu kinh tế Vân Phong là động lực phát triển công nghiệp, logistics biển quy mô lớn; cực trung tâm gồm vùng đô thị Nha Trang, Cam Lâm-Cam Ranh giữ vai trò về hành chính, dịch vụ, tri thức và điều phối nguồn lực; cực phía Nam phát triển du lịch, văn hóa, năng lượng sạch, công nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo.

Bốn trụ cột phát triển gồm: Du lịch và cuộc sống chất lượng cao; đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và dịch vụ số; sản xuất công nghệ hàng hải, công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao; hệ thống năng lượng mới, chế biến giá trị cao và hạ tầng kết nối chiến lược.

Quy hoạch xác định phát triển kinh tế biển, cảng biển, logistics, du lịch chất lượng cao, công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế số là các lĩnh vực trọng tâm.

Đến năm 2030, Khánh Hòa đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; trung tâm dữ liệu của quốc gia và khu vực; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đô thị phát triển theo hướng thông minh, bền vững.

Tầm nhìn đến năm 2050 trở thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước; đô thị thông minh, thân thiện với môi trường, giàu bản sắc, ngang tầm khu vực châu Á.

Các ngành kinh tế phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững, gắn với nền kinh tế số và xã hội số.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh công bố quy hoạch không phải là điểm kết thúc của quá trình lập quy hoạch mà là điểm khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới. Thành công của quy hoạch được đo bằng các chương trình hành động, kế hoạch, dự án hiệu quả và sự thay đổi tích cực trong đời sống kinh tế-xã hội của tỉnh.

Nhiều địa phương ven biển ở Khánh Hòa đầu tư phát triển nhiều mô hình nuôi biển công nghệ cao. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cấp, ngành khẩn trương xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện quy hoạch; rà soát, cập nhật các quy hoạch đô thị, nông thôn, chương trình, dự án đầu tư bảo đảm đồng bộ với quy hoạch tỉnh.

Tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung thực hiện mô hình phát triển “1 tầm nhìn chung -2 trục kết nối-3 cực tăng trưởng-4 trụ cột động lực”; phát huy lợi thế về kinh tế biển, cảng biển, logistics, du lịch, công nghiệp, năng lượng và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khẳng định Khánh Hòa sẽ phát triển nhanh nhưng bền vững, không đánh đổi môi trường, tài nguyên, di sản văn hóa và lợi ích lâu dài của Nhân dân để lấy tăng trưởng trước mắt. Qua đó hướng tới mục tiêu trở thành nơi đáng sống, văn minh, an toàn và hạnh phúc./.

Khánh Hòa thông qua Nghị quyết tán thành đề án lập 4 phường Việc thành lập 4 phường bảo đảm ổn định địa giới hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức bộ máy, quản lý dân cư, quản lý đất đai, đầu tư phát triển hạ tầng và cung ứng dịch vụ công.



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