Nhật Bản trên đà tăng trưởng trong 73 tháng liên tiếp

Chính phủ Nhật Bản ngày 30/6 giữ nguyên đánh giá rằng nền kinh tế nước này đang phục hồi ở mức vừa phải trong báo cáo kinh tế tháng 6. Đánh giá mới nhất cho thấy nền kinh tế Nhật Bản đang trên đà đạt mức tăng trưởng trong 73 tháng liên tiếp, tính từ tháng 6/2020.

Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản cũng lưu ý cần theo dõi tác động của tình hình Trung Đông sau khi xung đột Trung Đông bùng phát hồi tháng 2/2026.

Theo Văn phòng Nội các Nhật Bản, nền kinh tế nước này đã bước vào giai đoạn mở rộng kể từ khi chạm đáy vào tháng 5/2020 trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Đánh giá tháng 6 cho thấy giai đoạn tăng trưởng hiện nay đã cân bằng với kỷ lục hậu chiến được ghi nhận trong giai đoạn từ tháng 2/2002 đến tháng 2/2008.

Tuy vậy, việc xác định chính thức độ dài của chu kỳ tăng trưởng kinh tế sẽ được một hội đồng gồm các nhà kinh tế và chuyên gia thuộc Văn phòng Nội các xem xét, đánh giá lại theo phương pháp hồi tố.

Chính phủ Nhật Bản cũng nâng đánh giá đối với hoạt động xuất khẩu nhờ nhu cầu tăng đối với các sản phẩm liên quan đến chất bán dẫn.

Một quan chức Văn phòng Nội các cho biết, xuất khẩu gần đây đã xuất hiện dấu hiệu cải thiện, thay cho trạng thái gần như đi ngang được ghi nhận trước đó. Diễn biến này chủ yếu nhờ các lô hàng sản phẩm liên quan đến chất bán dẫn xuất khẩu sang các thị trường khác trong khu vực châu Á tăng mạnh.

Đối với tiêu dùng cá nhân, lĩnh vực đóng góp hơn một nửa Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản, Chính phủ tiếp tục duy trì đánh giá rằng hoạt động này đang có dấu hiệu cải thiện.

Tuy nhiên, báo cáo tháng 6 đã loại bỏ nhận định về tâm lý người tiêu dùng còn "yếu" từng được đưa ra trong báo cáo tháng 5. Theo quan chức trên, dữ liệu từ khu vực tư nhân cho thấy tâm lý người tiêu dùng đã được cải thiện sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ vào giữa tháng 6 nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Chính phủ Nhật Bản cũng giữ nguyên đánh giá đối với đầu tư doanh nghiệp, cho rằng lĩnh vực này đang có dấu hiệu cải thiện.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã nâng đánh giá về tình hình phá sản doanh nghiệp lên mức "gần như đi ngang", thay cho nhận định "đang gia tăng" được đưa ra trong báo cáo tháng 5./.

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