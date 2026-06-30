Đưa Đồng Tháp vươn lên nhóm dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng Tháp tập trung thực hiện năm đột phá chiến lược, đưa tỉnh trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trong một số lĩnh vực nông nghiệp, là nơi đáng sống, người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.

Đây là khẳng định của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường tại Chương trình kỷ niệm 1 năm thành lập tỉnh (1/7/2025-1/7/2026) do Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức, chiều 30/6.

Ghi nhận, biểu dương nỗ lực, đóng góp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong năm đầu tiên thành lập tỉnh, ông Ngô Chí Cường cho biết Đảng bộ tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, Đồng Tháp trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đến năm 2045, tỉnh trở thành trung tâm nông nghiệp hiện đại và du lịch sinh thái của vùng, là địa phương dẫn đầu cả nước trong một số lĩnh vực nông nghiệp, là nơi đáng sống, người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.

Tỉnh xác định tập trung thực hiện quyết liệt năm đột phá chiến lược gồm: Phát triển hạ tầng giao thông và logistics hiện đại; phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, đa giá trị; đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong số đó, tỉnh chú trọng phát triển theo hướng "Xanh-Thông minh-Sáng tạo-Giàu bản sắc văn hóa."

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị, các cấp, ngành tiếp tục đổi mới tư duy từ quản lý hành chính sang quản trị, phục vụ và nâng cao năng lực lãnh đạo; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo năng lực; nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ cơ sở, xóa bỏ tư duy trông chờ, ỷ lại cấp trên.

Các cấp, ngành, địa phương cần khơi thông phương hướng phát triển không gian 5 vùng kinh tế-xã hội mà quy hoạch tỉnh đã xác định. Trong số đó, vùng trung tâm dọc sông Tiền là hạt nhân phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại-dịch vụ và đổi mới sáng tạo; vùng biên giới là cửa ngõ giao thương quốc tế, phát triển kinh tế cửa khẩu và logistics đường bộ, đường thủy trên trục sông Mekong.

Vùng kinh tế-xã hội Nam sông Tiền và Bắc sông Hậu là trung tâm công nghiệp chế biến, làng nghề truyền thống, hậu cần và dịch vụ vận tải. Vùng Đồng Tháp Mười là trung tâm nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo tồn hệ sinh thái ngập nước; vùng kinh tế biển tổng hợp phát triển công nghiệp, dịch vụ cảng biển, dịch vụ du lịch, nuôi trồng và chế biến thủy sản nước mặn-nước lợ.

Xoài Đồng Tháp hiện được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Đồng thời, tỉnh cần phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo tốt hơn nữa cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ nghèo, người dân vùng sâu, vùng xa; phát huy giá trị con người Đồng Tháp với các chuẩn mực cơ bản: "Yêu nước, đoàn kết, trung thực, tự lực, chăm chỉ, hợp tác, nghĩa tình, năng động, sáng tạo," khơi dậy niềm tự hào, ý chí và mong muốn được cống hiến của mỗi người dân Đồng Tháp dù đang sinh sống ở bất cứ nơi đâu.

Sau một năm thành lập, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Đồng Tháp đã đạt được những kết quả quan trọng, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện nghiêm túc, khoa học, bảo đảm ổn định và hoạt động thông suốt.

Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã được vận hành khá linh hoạt, hiệu quả, đạt được mục tiêu ban đầu là chính quyền của dân, sát dân, gần dân, giải quyết khá kịp thời những vấn đề bức xúc của người dân, doanh nghiệp.

So với cùng kỳ năm 2025, GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng trên 7,11%, số doanh nghiệp thành lập mới tăng hơn 140%, lượng khách du lịch tăng 16%; xuất khẩu đạt gần 50% kế hoạch năm và xuất siêu trên 2 tỷ USD, thu ngân sách đạt gần 14 nghìn tỷ đồng; chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 50 tập thể, 100 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp./.

Đồng Tháp chấp thuận dự án khu công nghiệp dầu khí gần 2.750 tỷ đồng Dự án Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp được kỳ vọng tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và dịch vụ logistics, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.