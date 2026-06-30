Chứng khoán ngày 30/6: VN-Index tăng điểm giữa áp lực bán ròng của khối ngoại

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 30/6 diễn biến phân hóa khi VN-Index giữ được sắc xanh nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup, trong khi HNX-Index giảm điểm.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng hơn 5 điểm lên 1.860 điểm. Trái ngược, HNX-Index giảm gần 5 điểm xuống 313,16 điểm.

Thị trường nhìn chung khá cân bằng với 340 mã tăng giá và gần 310 mã giảm giá. Sắc xanh tiếp tục duy trì tại nhiều nhóm ngành chủ chốt như tài chính, công nghiệp và bất động sản, góp phần giúp chỉ số chính giữ được đà tăng.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu Vingroup trở thành động lực quan trọng trong những phút cuối phiên. Các mã VIC, VHM và VRE đồng loạt đảo chiều tăng trên 1%, qua đó kéo VN-Index đóng cửa trong sắc xanh.

Ở chiều ngược lại, nhóm tiêu dùng thiết yếu chịu áp lực điều chỉnh khá rõ. Các cổ phiếu như VNM, KDC, SBT, NAF, ANV, VHC và TCO đều giảm giá, trong khi MSN đóng cửa tại mức tham chiếu.

Nhóm năng lượng, chủ yếu là các cổ phiếu dầu khí, cũng diễn biến kém tích cực với hàng loạt mã giảm điểm như BSR, PVS, PVT, PLX, PVP và PPT.

Tại nhóm tài chính, mặc dù sắc xanh vẫn chiếm ưu thế, một số cổ phiếu ngân hàng ghi nhận diễn biến kém khả quan khi SHB, VPB, TCB, STB, LPB và VIB đều giảm nhẹ.

Về thanh khoản, giao dịch thỏa thuận đạt hơn 6.000 tỷ đồng, chiếm gần 1/3 tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, ở mức khoảng 20.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền lớn vẫn tham gia thị trường.

Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục gây áp lực khi bán ròng gần 1.200 tỷ đồng trên toàn thị trường. VPB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 340 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác như FPT, VNM và HPG cũng ghi nhận giá trị bán ròng từ 186-195 tỷ đồng.

Diễn biến phiên 30/6 cho thấy thị trường vẫn chưa có nhiều động lực để bứt phá khi dòng tiền có sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.

Dù lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là họ Vingroup, đã giúp VN-Index duy trì đà tăng, áp lực bán ròng của khối ngoại cùng sự suy yếu ở một số nhóm ngành vẫn là yếu tố cần được nhà đầu tư theo dõi trong các phiên giao dịch tới./.

VN-Index giảm gần 17 điểm, cổ phiếu ngân hàng và năng lượng vẫn hút dòng tiền Kết thúc phiên giao dịch 29/6, VN-Index giảm 16,94 điểm xuống 1.854,97 điểm; tổng khối lượng giao dịch đạt gần 600 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 17.396 tỷ đồng.

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