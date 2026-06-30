'Luồng xanh' thủ tục tạo động lực phát triển nhà ở xã hội ở Đồng Nai

Thành phố Đồng Nai là địa phương phát triển mạnh về công nghiệp, có hàng trăm nghìn công nhân nhập cư đang sinh sống trong các khu nhà trọ.

Những năm gần đây, thành phố ưu tiên nguồn lực, xử lý các vướng mắc, từ đó tạo ra những đột phá trong phát triển nhà ở xã hội, từng bước đảm bảo nhu cầu về nhà ở cho người dân, đặc biệt là công nhân, người thu nhập thấp.

Đẩy nhanh tiến độ dự án

Đầu năm nay, dự án khu nhà ở xã hội với diện tích hơn 2 ha tại xã Phước An, thành phố Đồng Nai được khởi công. Đây là dự án được định hướng trở thành khu nhà ở xã hội kiểu mẫu của thành phố Đồng Nai, đảm bảo giá thành hợp lý, chất lượng xây dựng tốt và hạ tầng đồng bộ.

Dự án gồm các khối chung cư cao 12 tầng với hơn 1.500 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.600 người; khi hoàn thành, giá mỗi căn hộ thấp nhất tại dự án là 450 triệu đồng.

Theo ông Vũ Hồng Minh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng (chủ đầu tư dự án), ngay sau khi khởi công, các đơn vị đã huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ dự án.

Khu nhà ở xã hội A6, A7, phường Trấn Biên đã đưa vào sử dụng. (Ảnh: Công Phong/ TTXVN)

Đến nay, dự án đã thi công xong cọc thử tĩnh và đang thi công cọc đại trà Block A, dự kiến cuối tháng 12/2026 cất nóc Block A, đến quý 3/2027 hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đầu năm 2028 đưa vào sử dụng Block B.

Để đảm bảo dự án vận hành đồng bộ, chủ đầu tư đã làm việc, thống nhất với các đơn vị liên quan về vấn đề cung cấp điện, nước; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án. Khi hoàn thành, chủ đầu tư sẽ công khai, minh bạch trong việc phân phối nhà ở xã hội, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng.

Mới đây, Đồng Nai là địa phương đầu tiên của cả nước triển khai dự án nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp thuê sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về vấn đề nhà ở cho thuê.

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 1,5ha, thuộc khu đất trên 12ha tại phường Long Bình, thành phố Đồng Nai. Theo định hướng quy hoạch, toàn khu đất sẽ phát triển khoảng 10.000 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê cùng hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ gồm: trường học, công viên cây xanh và các công trình công cộng.

Giai đoạn 1 của dự án gồm 2 block chung cư cao tầng với quy mô 1.000 căn hộ, mỗi căn diện tích từ 30m2 đến 70m2; tổng mức đầu tư hơn 1.360 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai (chủ đầu tư Dự án Nhà ở cho thuê Long Bình), theo kế hoạch ban đầu, Dự án nhà ở cho thuê phường Long Bình sẽ hoàn thành sau 4 năm.

Tuy nhiên, để đảm bảo công nhân sớm có chỗ ở, chủ đầu tư sẽ tăng cường các nguồn lực, đẩy mạnh phối hợp cùng các đơn vị liên quan nhằm rút ngắn tiến độ dự án. Do đây là dự án nhà ở cho thuê được triển khai đầu tiên tại Đồng Nai, quá trình thực hiện chủ đầu tư mong muốn ngành chức năng kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài

Thành phố Đồng Nai hiện có 58 khu công nghiệp được thành lập với khoảng 800.000 công nhân lao động đang làm việc; trong đó, có hàng trăm nghìn lao động nhập cư; theo quy hoạch đến năm 2030, thành phố có gần 90 khu công nghiệp.

Năm 2025, tổng nhu cầu nhà ở trên địa bàn thành phố Đồng Nai khoảng 650.000 người, tương ứng khoảng 160.000 căn nhà ở xã hội. Trong số đó, khoảng 70% nhu cầu thuộc về nhóm người lao động làm việc trong các khu công nghiệp.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, năm 2025, thành phố Đồng Nai (gồm cả tỉnh Bình Phước cũ) được Thủ tướng Chính phủ giao hoàn thành hơn 4.200 căn nhà ở xã hội, trong năm thành phố xây dựng được hơn 4.600 căn (đạt 112% kế hoạch).

Thành quả này do Đồng Nai đã bố trí đủ quỹ đất, quyết liệt vào cuộc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp lý; tạo “luồng xanh ưu tiên” - rút ngắn khoảng 50% các thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ dự án nhà ở xã hội.

Một góc Khu công nghiệp Amata, thành phố Đồng Nai, tới đây Đồng Nai sẽ ưu tiên quỹ đất để xây dựng nhà ở cho thuê tại các khu công nghiệp. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Chỉ riêng quý 1/2026, Đồng Nai khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội với hơn 4.400 căn hộ, đây là con số lớn nhất từ trước đến nay. Hiện trên địa bàn Đồng Nai đang triển khai 18 dự án nhà ở xã hội với quy mô gần 12.000 căn hộ. Từ nay đến cuối năm 2026, các dự án cất nóc, đưa ra thị trường gần 7.000 căn hộ, tập trung tại các xã, phường có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân sinh sống như Phước An, Long Hưng, Phước Tân, Trảng Bom, thành phố Đồng Nai.

Ngoài ra, ngành chức năng Đồng Nai đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để triển khai gần 20 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 27.000 căn hộ; các dự án đều được xây dựng tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp, tập trung đông công nhân.

Mục tiêu của thành phố là từ nay đến năm 2030 xây dựng 65.000 căn nhà ở xã hội. Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, Đồng Nai xác định xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài; bảo đảm cho người dân có cơ hội an cư, lập nghiệp và được thụ hưởng thành quả phát triển một cách công bằng, bền vững.

Để chăm lo đời sống người dân, nhất là công nhân, người thu nhập thấp và các đối tượng gặp khó khăn về nhà ở, thành phố sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở xã hội cho thuê.

Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai đã thống nhất chủ trương quy hoạch và phát triển nhà ở xã hội, nhà ở xã hội cho thuê gần các khu công nghiệp, đồng thời rà soát các khu đất gần đô thị, khu công nghiệp để mở rộng quỹ đất phát triển nhà ở cho thuê, đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân và các đối tượng khác.

Tới đây, thành phố sẽ triển khai các dự án nhà ở xã hội cho thuê tại các địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, đông công nhân như Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom, Biên Hòa và các khu vực động lực phát triển kinh tế khác.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Đồng Nai sẽ tiếp tục chủ động bố trí quỹ đất sạch, phù hợp quy hoạch, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, duy trì cơ chế “luồng xanh ưu tiên” cho các dự án nhà ở xã hội; đồng thời đồng hành, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án./.

Thái Nguyên khởi công 6 dự án nhà ở xã hội để bán và cho thuê Các dự án nhà ở xã hội để bán và cho thuê được khởi công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có quy mô 5.980 căn, trong đó có 496 căn nhà ở cho thuê, tổng vốn đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng.

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