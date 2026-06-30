Đón 173 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện hy sinh tại Campuchia trở về với đất mẹ

Ngày 30/6, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Vĩnh Hưng-Tân Hưng (xã Vĩnh Hưng, Tây Ninh), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tổ chức trọng thể Lễ đón 173 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước; đồng thời đón cán bộ, chiến sỹ các Đội K70, K71 và K73 hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đợt 2, giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026).

Tham dự buổi lễ có đại diện Quân khu 7, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng đại diện các sở, ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân.

Sau hơn 40 năm nằm lại nơi chiến trường xưa trên đất Campuchia, các anh đã trở về trong vòng tay của đất mẹ.

Tại nghĩa trang, trong tiếng nhạc trầm hùng và không khí thiêng liêng, các đại biểu, cán bộ, chiến sỹ cùng nhân dân thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất Campuchia.

Sự trở về của các liệt sỹ là niềm an ủi đối với thân nhân, đồng đội, đồng thời tiếp tục khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sỹ các Đội K70, K71 và K73 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên đất bạn Campuchia.

Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sỹ bảo đảm trang trọng, đúng nghi thức; đồng thời triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Dương, Chính trị viên Đội K70, trong đợt 2 giai đoạn XXV, các Đội K thực hiện nhiệm vụ tại 8 tỉnh của Vương quốc Campuchia gồm T’bong Khmum, Kampong Cham, Siem Reap, Banteay Meanchey, Oddar Meanchey, Svay Rieng, Battambang và Pailin.

Sau nhiều năm chiến tranh kết thúc, địa hình, địa vật thay đổi, nhiều nhân chứng già yếu hoặc qua đời khiến việc xác định vị trí chôn cất liệt sỹ ngày càng khó khăn; thời tiết nắng nóng kéo dài cũng ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm.

Lễ đón 173 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được tổ chức trang nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sỹ Vĩnh Hưng-Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Tuy nhiên, với quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, cán bộ, chiến sỹ các Đội K đã vượt qua mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, chính quyền và nhân dân Campuchia để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong 97 ngày thực hiện nhiệm vụ, các Đội K70, K71 và K73 đã khảo sát, xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm và quy tập được 331 hài cốt liệt sỹ, trong đó Đội K71 quy tập 207 hài cốt, Đội K73 79 hài cốt và Đội K70 45 hài cốt.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Dương, kết quả đó có được nhờ sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các Đội K luôn chấp hành nghiêm các hiệp định, thỏa thuận giữa hai nước, tôn trọng phong tục tập quán địa phương, tích cực làm công tác dân vận, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân, góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia.

Trước đó, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ đón, truy điệu và an táng 158 hài cốt liệt sỹ được quy tập trong giữa đợt 2. Với 173 hài cốt được đưa về trong lần này, tổng số hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập trong đợt 2, giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026) là 331 hài cốt.

Tính từ khi thực hiện nhiệm vụ đến nay, qua 25 giai đoạn, cán bộ, chiến sỹ các Đội K70, K71 và K73 đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương 9.138 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia.

Mỗi hài cốt được đưa trở về là thêm một người con của Tổ quốc được trở về với đất mẹ sau nhiều thập kỷ nằm lại nơi chiến trường xưa, tiếp tục làm sáng ngời truyền thống tri ân, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam./.

Lễ đón 62 hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước Sau 105 ngày làm nhiệm vụ trên đất bạn ( 26/3- 30/6/2026), Đội K72 đã thu thập thông tin, tìm kiếm, khai quật quy tập được 62 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Kratie và tỉnh Kampong Thom, Campuchia.