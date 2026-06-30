Lễ đón 62 hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước

Ngày 30/6, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ đón hài cốt liệt sỹ và Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Đồng Nai) đã hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước bạn Campuchia về nước đợt 2, giai đoạn 25 (2025-2026).

Sau 105 ngày làm nhiệm vụ trên đất bạn (từ ngày 26/3/2026 đến ngày 30/6/2026), Đội K72 đã thu thập thông tin, tìm kiếm, khai quật quy tập được 62 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Kratie và tỉnh Kampong Thom (Campuchia).

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai nêu rõ: Những năm qua, bước chân của các chiến sỹ Đội K72 đã in dấu khắp các vùng đất thuộc tỉnh Kratie, Kampong Thom của nước bạn Campuchia để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng đưa các anh hùng, liệt sỹ về với đất mẹ.

Lễ đón hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam anh dũng hy sinh tại Campuchia về nước. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Hàng ngàn hài cốt liệt sỹ được quy tập và đưa về nước chính là quả ngọt từ những nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và lòng biết ơn sâu sắc của Đội K72 với các anh hùng, liệt sỹ.

Bà Nguyễn Thị Hoàng thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo 515 thành phố và nhân dân biểu dương tinh thần cố gắng, trách nhiệm chính trị cao của cán bộ, chiến sỹ Đội K72 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ tại Campuchia trong đợt 2.

Bà đề nghị, thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo 515 thành phố và Đội K72 tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia; phát huy tốt hiệu quả công tác phối hợp giữa Đội K72 với Công ty Metfone về tuyên truyền thông tin tìm kiếm liệt sỹ hy sinh tại Campuchia ở tỉnh Kampong Thom và Kratie để ngày càng tìm kiếm, quy tập nhiều hơn hài cốt liệt sỹ hy sinh ở Campuchia về nước.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, tặng quà Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai về nước. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Các bên liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ đạo 515 thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở trong nước, nhất là các khu vực, địa bàn còn nhiều thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ.

Đội K72 nhanh chóng ổn định, tổ chức rút kinh nghiệm, tiếp tục động viên cán bộ chiến sỹ nêu cao trách nhiệm, chuẩn bị đầy đủ mọi mặt cho việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ ở địa bàn thành phố và tại Campuchia giai đoạn XXVI.

Trung tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 thông tin, thời gian qua, Đội K72 tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần của chính quyền, quân đội và nhân dân 2 tỉnh Kratie, Kampong Thom, các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đứng chân trên địa bàn, đặc biệt là Tiểu khu quân sự 2 tỉnh Kratie, Kampong Thom đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sỹ của Đội có tinh thần, trách nhiệm, ý chí quyết tâm, có kinh nghiệm thực tiễn, không ngại khó khăn, gian khổ; luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Đón nhận hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào về nước Đây là số hài cốt do Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 và 589 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, cất bốc và quy tập trong mùa khô 2025-2026 tại hai tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt và Khăm Muồn.

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