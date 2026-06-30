Trường tư thục được dạy ngoài thời gian năm học nhưng không được thu phí

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vừa ban hành Thông tư số 48/2026/TT-BGDĐT ngày 22/6/2026 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục, thay thế Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT.

Thông tư mới tiếp tục giữ quy định trường phổ thông tư thục được tổ chức hoạt động giáo dục ngoài kế hoạch thời gian năm học nhưng không quá 4 tuần trong một năm học và không thu học phí đối với thời gian học bổ sung này.

Thông tư bổ sung quy định riêng với cấp tiểu học, việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài kế hoạch thời gian năm học phải bảo đảm tính tự nguyện, có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, không dạy trước chương trình giáo dục phổ thông và không gây áp lực, quá tải cho học sinh.

Một điểm mới quan trọng của Thông tư số 48/2026/TT-BGDĐT là hoàn thiện mô hình quản trị trường phổ thông tư thục theo hướng phân định rõ vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của các chủ thể trong nhà trường. Theo đó, nhà đầu tư thực hiện quyền của chủ sở hữu; hội đồng trường thực hiện chức năng quản trị, quyết nghị các vấn đề quan trọng của nhà trường; hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của nhà trường.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định mới giúp làm rõ ranh giới giữa quyền sở hữu, quyền quản trị và quyền điều hành, khắc phục tình trạng chồng chéo trong tổ chức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động và trách nhiệm giải trình của từng chủ thể

Một thay đổi đáng chú ý là Thông tư số 48/2026/TT-BGDĐT không quy định bắt buộc thành lập Ban kiểm soát như quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT trước đây, mà thiết lập cơ chế kiểm soát nội bộ phù hợp với điều kiện của từng nhà trường.

Nhà trường có thể giao bộ phận hoặc cá nhân phù hợp thực hiện chức năng kiểm soát việc quản lý tài chính, tài sản, giám sát việc thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động, bảo đảm tính độc lập, khách quan nhưng không làm phát sinh tổ chức bộ máy mới. Quy định này phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị và giảm chi phí tuân thủ.

Thông tư mới cũng tiếp tục mở rộng quyền tự chủ của trường phổ thông tư thục trong tổ chức và quản trị nhà trường đồng thời quy định rõ hơn trách nhiệm giải trình của nhà đầu tư, hội đồng trường và hiệu trưởng trong quá trình tổ chức, điều hành hoạt động. Đây là bước chuyển từ phương thức quản lý hành chính sang mô hình quản trị nhà trường dựa trên hiệu quả, trách nhiệm và tính minh bạch.

Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc hoàn thiện quy định này tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục phổ thông tư thục chủ động tổ chức các hoạt động hỗ trợ, củng cố kiến thức và phát triển năng lực cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường./.

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