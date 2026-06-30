Sở GD- ĐT Hà Nội hướng dẫn cách đăng ký tuyển sinh đầu cấp trực tuyến

Ngày mai, 1/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ bắt đầu mở cổng đăng ký tuyển sinh đầu cấp trực tuyến vào các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn.

Thời gian đăng ký được thực hiện theo từng cấp học. Cụ thể, tuyển sinh vào lớp 1: từ 00 giờ ngày 1/7 đến 24 giờ ngày 3/7; tuyển sinh trẻ mầm non (3 đến 5 tuổi): từ 00 giờ ngày 4/7 đến 24 giờ ngày 6/7; tuyển sinh vào lớp 6: từ 00 giờ ngày 7/7 đến 24 giờ ngày 9/7.

Sau thời gian tuyển sinh trực tuyến, các cơ sở giáo dục tổ chức tuyển sinh trực tiếp từ ngày 12 đến hết ngày 18/7.

Năm học 2026-2027, Hà Nội lần đầu tiên triển khai ứng dụng bản đồ số GIS nhằm hỗ trợ công tác phân bổ, điều tiết tuyển sinh, tạo thuận lợi cho cha mẹ học sinh trong quá trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý cha mẹ học sinh chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên Cổng tuyển sinh đầu cấp.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các bước thực hiện như sau:

Hà Nội thử nghiệm đăng ký tuyển sinh đầu cấp trực tuyến ứng dụng bản đồ GIS Từ ngày 3/6 đến hết ngày 5/6, Hà Nội sẽ vận hành thử nghiệm Hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 có ứng dụng bản đồ số GIS.