Điểm chuẩn lớp 10 công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh biến động mạnh

Phân tích điểm chuẩn lớp 10 công lập năm học 2026-2027 hệ đại trà của 170 trường Trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy điểm chuẩn năm nay có biến động mạnh.

Bối cảnh áp lực vào lớp 10 công lập gia tăng, ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định các loại hình giáo dục đa dạng tại thành phố đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập của học sinh sau bậc trung học cơ sở.

Top 10 trường dẫn đầu Thành phố Hồ Chí Minh về điểm chuẩn vẫn là những tên quen thuộc: Trung học Phổ thông Nguyễn Thượng Hiền với 24,75 điểm; Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai và Trung học Thực hành Đại học Sư phạm cùng mức 24,5 điểm; các trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân, Trung học Phổ thông Mạc Đĩnh Chi, Trung học Phổ thông Trần Phú, Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Huân có điểm chuẩn 24,25 điểm; các trường Trung học Cơ sở-Trung học Phổ thông Trần Đại Nghĩa, Trung học Phổ thông Phú Nhuận, Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cầu 24 điểm.

So sánh với điểm chuẩn năm trước, năm nay điểm chuẩn lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh có biến động mạnh. Cụ thể, 128 trường có điểm chuẩn tăng, với mức tăng trong khoảng từ 0,25-9,5 điểm, tập trung chủ yếu ở khu vực 1 (Thành phố Hồ Chí Minh cũ); 33 trường có điểm chuẩn giảm, từ 0,2-5,7 điểm; và 4 trường giữ mức tương đương năm trước.

Đáng chú ý, bảng điểm chuẩn lớp 10 năm nay còn ghi nhận mức thấp nhất từ trước đến nay là 9 điểm, ở 10 trường (mức thấp nhất năm trước là 10,5 điểm).

Lý giải điều này, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các trường có mức điểm chuẩn này nằm ở địa bàn có mật độ dân cư thấp, nơi cơ sở vật chất và trường lớp đầy đủ so với nhu cầu của học sinh.

Sở điều chỉnh điểm chuẩn xuống mức 9, giảm nhẹ so với mốc thấp của những năm trước, giúp học sinh trên địa bàn được học tại trường gần nơi cư trú, giảm áp lực đi lại, đồng thời khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và chỗ học sẵn có.

Đối với khu vực nội thành, nơi nhu cầu học tập vượt quá nguồn chỗ học công lập, Sở bảo đảm tuyển đủ chỉ tiêu được giao; đồng thời chủ động rà soát, sắp xếp, phát triển thêm các loại hình trường công lập khác để mọi học sinh có nhu cầu đều có nơi học tập phù hợp.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quá trình xác định điểm trúng tuyển được thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh bạch và cân đối hài hòa giữa chỉ tiêu được giao với số lượng thí sinh trúng tuyển thực tế của từng trường, bảo đảm công bằng cho mọi thí sinh.

Sau khi hoàn tất toàn bộ quá trình xử lý và tính toán, số học sinh thí sinh trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 đạt 100,17% so với chỉ tiêu.

Theo kế hoạch, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên cổng tuyển sinh lớp 10 của thành phố, từ ngày 30/6 đến 15/7.

Sau giai đoạn tuyển sinh chính thức, tùy theo tình hình nộp hồ sơ nhập học tại các trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét tổ chức đợt tuyển sinh bổ sung, tạo thêm cơ hội cho học sinh chưa trúng tuyển cả ba nguyện vọng đã đăng ký. Với những học sinh không trúng tuyển lớp 10 công lập, thành phố có nhiều loại hình giáo dục khác đáp ứng nhu cầu học tập của các em.

Cụ thể, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên thực hiện dạy chương trình giáo dục phổ thông tuyển 16.226 chỉ tiêu; các trường trung học phổ thông ngoài công lập tuyển 25.574 chỉ tiêu.

Như vậy, tổng chỉ tiêu tuyển sinh bậc trung học phổ thông ở các loại hình công lập, ngoài công lập và giáo dục thường xuyên đáp ứng 97,34% nhu cầu học tập của học sinh.

Năm học 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh có 3 trường công lập đặc thù thực hiện tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển, gồm: Trung học Cơ sở-Trung học Phổ thông Thạnh An (xã Thạnh An); Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu - đặc khu Côn Đảo; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú. Các trường trung học phổ thông công lập còn lại trên địa bàn sẽ tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập của Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày 1-2/6, với ba môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Những thí sinh có nguyện vọng vào lớp 10 chuyên hoặc tích hợp sẽ dự thi thêm môn tương ứng. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích.

Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ ba bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0. Toàn Thành phố có hơn 151.200 thí sinh dự thi, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh là 118.550.

Đề thi năm nay vẫn tiếp tục theo định hướng mở nhằm kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh - một dạng đề quen thuộc với học sinh thành phố từ nhiều năm nay.

Theo nhận định của nhiều giáo viên, đề thi năm nay có độ khó giảm so với năm trước, nhưng vẫn có một số câu hỏi mang tính phân hóa rõ rệt./.

Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập So sánh với năm trước, năm nay điểm chuẩn lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh có biến động khá mạnh, trong đó ghi nhận phần lớn trường tăng điểm chuẩn từ 0,25-5,75 điểm.