Trẻ em dưới 10 tuổi ngồi trên xe ôtô phải có ghế phụ

Từ ngày 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m ngồi trên xe ôtô chở người đến 9 chỗ phải được bảo vệ bằng thiết bị an toàn dành cho trẻ em hoặc thắt dây đai an toàn phù hợp.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: Từ ngày 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m ngồi trên xe ôtô chở người đến 9 chỗ phải được bảo vệ bằng thiết bị an toàn dành cho trẻ em (ghế phụ, đệm ngồi an toàn) hoặc thắt dây đai an toàn phù hợp.

Thiết bị an toàn cho trẻ em là thiết bị có khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe ôtô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc khi xe ôtô giảm tốc độ đột ngột bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em.

Việc trang bị thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m, áp dụng đối với mọi loại ô tô, không loại trừ xe nào./.