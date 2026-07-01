Công nghệ

Năm hành vi bị nghiêm cấm trong chuyển đổi số từ ngày 1/7/2026

Luật Chuyển đổi số 2025 có hiệu lực từ 1/7/2026, cấm 5 hành vi gây cản trở, xâm phạm hệ thống và dữ liệu số, lừa đảo, thao túng và hạn chế cạnh tranh.

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Theo Luật Chuyển đổi số năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, 5 hành vi bị nghiêm cấm gồm: Cản trở, phá hoại hoạt động chuyển đổi số; làm gián đoạn, đình trệ, gây mất an toàn cho hệ thống số của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Truy cập, can thiệp trái phép, làm sai lệch, vô hiệu hóa, gây tổn hại đến hệ thống số, dữ liệu số, nền tảng số và dịch vụ số; Thu thập, sử dụng, chia sẻ, mua, bán, khai thác dữ liệu số trái quy định của pháp luật; Lợi dụng chuyển đổi số để lừa đảo, thao túng, trục lợi, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Lợi dụng chức trách, quyền hạn để gây cản trở, phân biệt đối xử, tạo độc quyền, cát cứ, hạn chế cạnh tranh trong phát triển, vận hành, khai thác hệ thống số./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Luật Chuyển đổi số #hành vi bị nghiêm cấm
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