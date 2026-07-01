Thái Lan cân nhắc cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Chính phủ Thái Lan đang nghiên cứu khả năng ban hành quy định cấm trẻ em và thanh thiếu niên dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, trong bối cảnh tình trạng trẻ em nước này dành quá nhiều thời gian trên môi trường trực tuyến và các nguy cơ trên không gian mạng ngày càng gia tăng.



Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Quỹ Hỗ trợ Tăng cường Sức khỏe Thái Lan (ThaiHealth) được tổ chức mới đây, Phó Thủ tướng Thái Lan Songsak Thongsri, Chủ tịch Hội đồng Quỹ, cho biết số liệu của ThaiHealth cho thấy hơn 93,1% người dân Thái Lan sử dụng Internet, với thời gian trực tuyến trung bình lên tới 7 giờ 54 phút mỗi ngày.

Đáng chú ý, có tới 72,6% trẻ em từ 0-2 tuổi sử dụng các thiết bị có màn hình hơn 1 giờ mỗi ngày, mức được đánh giá có thể ảnh hưởng đến khả năng học tập, giao tiếp và sự phát triển phù hợp với lứa tuổi.



Theo ThaiHealth, ngoài những tác động đến sự phát triển thể chất và nhận thức, trẻ em và thanh thiếu niên Thái Lan còn phải đối mặt với nhiều nguy cơ trên không gian mạng như bắt nạt trực tuyến, quấy rối tình dục, cờ bạc trực tuyến và ảnh hưởng từ các nội dung quảng cáo khuyến khích những hành vi có hại cho sức khỏe, trong đó có việc sử dụng thuốc lá điện tử.

Những nguy cơ này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần, gây căng thẳng, lo âu, làm thay đổi hành vi và lối sống, đồng thời kéo theo nhiều hệ lụy xã hội trong dài hạn.



Trước thực trạng trên, ThaiHealth sẽ tiến hành nghiên cứu tác động và tính khả thi của việc áp dụng các biện pháp kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến đối với trẻ em và thanh thiếu niên, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm từ một số quốc gia đã ban hành quy định tương tự.

Trong đó, Australia là một trong những mô hình được nghiên cứu, với quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đồng thời áp dụng chế tài đối với các nền tảng không thực hiện hiệu quả việc xác minh độ tuổi người dùng.



Song song với đó, ThaiHealth đang phối hợp với Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan xây dựng các cơ chế bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ trên không gian mạng thông qua việc hoàn thiện chính sách, tăng cường giám sát các trang web vi phạm pháp luật, phát triển hệ thống tiếp nhận thông tin phản ánh và khuyến khích sử dụng công nghệ theo hướng tích cực, an toàn.



Các chương trình hành động sẽ tập trung vào 4 nội dung trọng tâm, gồm nâng cao kỹ năng hiểu biết về truyền thông và kỹ năng số; phát triển các công cụ học tập; tuyên truyền xây dựng văn hóa sử dụng phương tiện truyền thông phù hợp; và tăng cường phối hợp giữa cơ quan nhà nước, khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội dân sự trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường số.



Các chuyên gia về sức khỏe trẻ em tại Thái Lan cũng khuyến nghị phụ huynh cần kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị điện tử của trẻ phù hợp với từng độ tuổi, đồng thời khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động thể chất, vui chơi và học tập cùng gia đình.

Theo các chuyên gia, việc trang bị kỹ năng an toàn số cho trẻ ngay từ sớm là yếu tố quan trọng nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực từ môi trường trực tuyến và góp phần bảo đảm sự phát triển toàn diện của trẻ trong kỷ nguyên số./.

UAE cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội UAE cấm trẻ em dưới 15 tuổi tạo và sử dụng tài khoản mạng xã hội, đồng thời yêu cầu các nền tảng vô hiệu hóa tài khoản vi phạm trong thời gian 12 tháng hoặc đối mặt với các biện pháp xử lý.

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