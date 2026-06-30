Thái Lan tăng cường tích trữ nước trước nguy cơ El Niño

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 30/6, Chính phủ Thái Lan đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nước này tăng cường quản lý, điều tiết nguồn nước nhằm vừa ứng phó với mùa mưa, vừa chuẩn bị cho nguy cơ hiện tượng El Niño có thể khiến lượng mưa giảm vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027.



Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan Suriya Jungrungreangkit cho biết Cục Thủy lợi được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, lượng mưa và nguồn nước, đồng thời xây dựng phương án quản lý nước theo hướng chủ động nhằm bảo đảm đủ nước phục vụ sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp và duy trì hệ sinh thái.

Theo dự báo, Thái Lan đang có xu hướng bước vào giai đoạn El Niño cường độ yếu và hiện tượng này có thể mạnh lên vào cuối năm 2026, khiến lượng mưa trên cả nước ở mức tương đương hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm.



Theo Trung tâm Điều hành Nước Thông minh (SWOC) thuộc Cục Thủy lợi, tính đến ngày 30/6, tổng lượng nước tại các hồ chứa lớn và vừa trên cả nước đạt hơn 42 tỷ m3, tương đương 55% tổng dung tích thiết kế và vẫn còn khả năng tiếp nhận thêm hơn 34,6 tỷ m3 nước.

Riêng bốn hồ chứa lớn trên lưu vực sông Chao Phraya hiện tích trữ khoảng 12,66 tỷ m3 nước, tương đương 51% dung tích thiết kế, được đánh giá đủ khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng nước trong mùa khô 2026-2027.



Để nâng cao hiệu quả điều hành nguồn nước, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan yêu cầu Cục Thủy lợi nước này triển khai nghiêm các biện pháp quản lý nước mùa mưa năm 2026 theo nguyên tắc "thượng nguồn tích trữ, trung lưu điều tiết, hạ lưu xả nước", đồng thời rà soát kế hoạch vận hành các hồ chứa theo hướng linh hoạt nhằm tích trữ tối đa nguồn nước phục vụ mùa khô tới.



Song song với đó, Cục Thủy lợi đã chuẩn bị 5.732 đơn vị máy móc, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống ngập lụt trên cả nước, gồm 1.914 máy bơm nước, 367 máy đẩy dòng chảy, 203 xe bồn chở nước và 3.248 thiết bị hỗ trợ khác. Cơ quan này cũng đã kiểm tra mức độ sẵn sàng của các công trình thủy lợi, đê bao và hệ thống tiêu thoát nước theo kế hoạch ứng phó mùa mưa năm 2026.



Bộ trưởng Suriya cũng đã yêu cầu cơ quan chức năng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về nguồn nước và dự báo thời tiết cho nông dân, các tổ chức sử dụng nước và chính quyền địa phương nhằm xây dựng kế hoạch sử dụng nước phù hợp, đồng thời khuyến khích sử dụng nước tiết kiệm, thúc đẩy tái sử dụng nước và điều chỉnh cơ cấu cây trồng theo khả năng cung cấp nước./.

Hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện ở Thái Bình Dương Báo cáo của NOAA nêu rõ các điều kiện El Nino đã hình thành trong tháng qua và thể hiện rõ ở việc nhiệt độ bề mặt nước biển Thái Bình Dương cao trên mức trung bình.

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